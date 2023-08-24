Правоохранитель из Хмельницкой области за $2500 обещал "порешать" с мобилизацией

Государственное бюро расследований сообщило, что разоблачило правоохранителя из Хмельницкой области, который обещал военнообязанному за $2500 "решить вопрос" с мобилизацией.

Источник: ГБР

Дословно бюро: "Работники ГБР при содействии внутренней безопасности Нацполиции разоблачили правоохранителя из Хмельницкой области и его сообщника. Они брали у граждан деньги за помощь в уклонении от мобилизации, ссылаясь на свои связи в районном центре комплектования".

Детали: Сообщается, что стоимость "услуги" составляла 2,5 тысячи долларов.

Фото ГБР

Злоумышленников разоблачили на попытке "решить вопрос" мужчины, который уже прошел ВВК и получил повестку о прибытии на отправку в воинскую часть.

Отмечается, что правоохранитель присутствовал во время вручения первой повестки и решил на этом заработать.

Обоих фигурантов задержали "на горячем" во время получения части взятки.

Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Сообщникам грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сообщается, что сотрудники ГБР проведут дополнительную проверку среди работников РТЦК и СП относительно содействия в уклонении от мобилизации гражданам, пригодным к военной службе.