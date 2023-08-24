Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Правоохранитель из Хмельницкой области за $2500 обещал "порешать" с мобилизацией

Ирина БалачукЧетверг, 24 августа 2023, 13:26
Правоохранитель из Хмельницкой области за $2500 обещал порешать с мобилизацией
Фото ГБР

Государственное бюро расследований сообщило, что разоблачило правоохранителя из Хмельницкой области, который обещал военнообязанному за $2500 "решить вопрос" с мобилизацией.

Источник: ГБР

Дословно бюро: "Работники ГБР при содействии внутренней безопасности Нацполиции разоблачили правоохранителя из Хмельницкой области и его сообщника. Они брали у граждан деньги за помощь в уклонении от мобилизации, ссылаясь на свои связи в районном центре комплектования".

Детали: Сообщается, что стоимость "услуги" составляла 2,5 тысячи долларов. 

 
Фото ГБР

Злоумышленников разоблачили на попытке "решить вопрос" мужчины, который уже прошел ВВК и получил повестку о прибытии на отправку в воинскую часть.

Отмечается, что правоохранитель присутствовал во время вручения первой повестки и решил на этом заработать.

Обоих фигурантов задержали "на горячем" во время получения части взятки.

Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Сообщникам грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сообщается, что сотрудники ГБР проведут дополнительную проверку среди работников РТЦК и СП относительно содействия в уклонении от мобилизации гражданам, пригодным к военной службе.

Темы: ХмельнитчинамобилизациявзяткаГБР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Хмельнитчина
Ночная атака на Хмельнитчину: количество поврежденных зданий возросло до 400
Атака на Хмельнитчину: в нескольких селах выбило окна и двери в домах
На Хмельнитчине прогремели взрывы
Последние новости
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
Все новости...
Реклама: