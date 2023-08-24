Правоохранитель из Хмельницкой области за $2500 обещал "порешать" с мобилизацией
Государственное бюро расследований сообщило, что разоблачило правоохранителя из Хмельницкой области, который обещал военнообязанному за $2500 "решить вопрос" с мобилизацией.
Источник: ГБР
Дословно бюро: "Работники ГБР при содействии внутренней безопасности Нацполиции разоблачили правоохранителя из Хмельницкой области и его сообщника. Они брали у граждан деньги за помощь в уклонении от мобилизации, ссылаясь на свои связи в районном центре комплектования".
Детали: Сообщается, что стоимость "услуги" составляла 2,5 тысячи долларов.
Злоумышленников разоблачили на попытке "решить вопрос" мужчины, который уже прошел ВВК и получил повестку о прибытии на отправку в воинскую часть.
Отмечается, что правоохранитель присутствовал во время вручения первой повестки и решил на этом заработать.
Обоих фигурантов задержали "на горячем" во время получения части взятки.
Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.
Сообщникам грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Сообщается, что сотрудники ГБР проведут дополнительную проверку среди работников РТЦК и СП относительно содействия в уклонении от мобилизации гражданам, пригодным к военной службе.