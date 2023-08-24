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У Києві затримали чоловіка за феєрверк на дитмайданчику

Ірина БалачукЧетвер, 24 серпня 2023, 14:02
У Києві затримали чоловіка за феєрверк на дитмайданчику
Фото поліції

Мешканця Дніпровського району Києва затримали за те, що він влаштував феєрверк на дитмайданчику 23 серпня.

Джерело: поліція Києва у Facebook

Дослівно поліція: "Попри усі заборони у період дії воєнного стану, 37-річний чоловік запустив салют у дворі багатоповерхівки. Дізнавачі готують йому повідомлення про підозру у вчиненні хуліганських дій, за які передбачено до п’яти років обмеження волі".

Деталі: Повідомляється, що увечері 23 серпня на спецлінію 102 надійшли надійшло одразу кілька повідомлень про запуск салюта на вулиці Макаренка.

За вказаною адресою виїхали патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група, яка належним чином задокументувала злочин.

З’ясувалося, що салют запустив місцевий мешканець. Зробив він це на дитячому майданчику.

Мешканці, почувши вибухи, вибігли на вулицю, і спільно з членами добровольчого формування територіальної громади затримали зловмисника та передали поліцейським.

Порушник пояснив, що таким чином він вирішив привітати свою цивільну дружину з днем народження.

Під час обшуку у квартирі чоловіка слідчі вилучили рештки феєрверку. 37-річного киянина затримали. 

 
Фото поліції

За даним фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 ККУ (хуліганство). Затриманому готують повідомлення про підозру. Чоловікові загрожує обмеження волі на строк до 5 років.

"Використання піротехнічних виробів та інших засобів піротехніки заборонено! Кожен факт такого порушення буде задокументовано, а винних − притягнуто до відповідальності", − нагадали в поліції Києва.

Теми: поліціяКиїв
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