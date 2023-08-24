Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Киеве задержали мужчину за фейерверк на детской площадке

Ирина БалачукЧетверг, 24 августа 2023, 14:02
В Киеве задержали мужчину за фейерверк на детской площадке
Фото полиции

Жителя Днепровского района Киева задержали за то, что он устроил фейерверк на детской площадке 23 августа.

Источник: полиция Киева в Facebook

Дословно полиция: "Несмотря на все запреты в период действия военного положения, 37-летний мужчина запустил салют во дворе многоэтажки. Дознаватели готовят ему сообщение о подозрении в совершении хулиганских действий, за которые предусмотрено до пяти лет ограничения свободы".

Детали: Сообщается, что вечером 23 августа на спецлинию 102 поступило сразу несколько сообщений о запуске салюта на улице Макаренко.

По указанному адресу выехали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа, которая должным образом задокументировала преступление.

Выяснилось, что салют запустил местный житель. Сделал он это на детской площадке.

Жители, услышав взрывы, выбежали на улицу, и совместно с членами добровольческого формирования территориальной общины задержали злоумышленника и передали полицейским.

Нарушитель объяснил, что таким образом он решил поздравить свою гражданскую жену с днем рождения.

Во время обыска в квартире мужчины следователи изъяли остатки фейерверка. 37-летнего киевлянина задержали. 

 
Фото полиции 

По данному факту начали уголовное производство по ч. 1 ст. 296 УКУ (хулиганство). Задержанному готовят сообщение о подозрении. Мужчине грозит ограничение свободы на срок до 5 лет.

"Использование пиротехнических изделий и других средств пиротехники запрещено! Каждый факт такого нарушения будет задокументирован, а виновные − привлечены к ответственности", − напомнили в полиции Киева.

Темы: полицияКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба объяснил, почему нельзя договариваться о мире с Путиным: Нет доверия

Шурма назвал Коломойского заказчиком расследования Bihus.Info, там ответили

След Авакова: журналисты выяснили, кто владеет Telegram-каналом "Труха"

Зеленский уволил главу Донецкой ОВА Кириленко

МИД отреагировал на слова Путина о еврейском происхождении Зеленского

Блинкен в среду приедет в Киев - СМИ

Все новости...
полиция
В Украине проводят сотни обысков в военкоматах и ВВК
"Воров в законе" Умку и Лашу Свана будут судить за "сходки"
Минобороны планирует сформировать военную полицию, которая будет следить за дисциплиной
Последние новости
22:35
Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине
22:20
видеоРоссияне подбили британский танк Challenger 2 - СМИ
22:03
Госдеп ответил на вопрос о визите Блинкена в Киев
21:57
Количество студентов старше 25 лет во время войны выросло на 55 тысяч - Лисовой
21:52
Эрдоган надеется на возобновление "зерновой сделки"
21:31
Экономические новости 5 сентября: возвращение обязательного декларирования для чиновников и подозрение Фридману
21:13
Кулеба объяснил, почему нельзя договариваться о мире с Путиным: Нет доверия
21:02
В Киеве выключили газ 15 тысячам жителей: киевляне заявят о шантаже со стороны "Киевгаза"
20:59
Шурма назвал Коломойского заказчиком расследования Bihus.Info, там ответили
20:36
След Авакова: журналисты выяснили, кто владеет Telegram-каналом "Труха"
Все новости...
Реклама: