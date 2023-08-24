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В Киеве задержали мужчину за фейерверк на детской площадке

Ирина БалачукЧетверг, 24 августа 2023, 14:02
В Киеве задержали мужчину за фейерверк на детской площадке
Фото полиции

Жителя Днепровского района Киева задержали за то, что он устроил фейерверк на детской площадке 23 августа.

Источник: полиция Киева в Facebook

Дословно полиция: "Несмотря на все запреты в период действия военного положения, 37-летний мужчина запустил салют во дворе многоэтажки. Дознаватели готовят ему сообщение о подозрении в совершении хулиганских действий, за которые предусмотрено до пяти лет ограничения свободы".

Детали: Сообщается, что вечером 23 августа на спецлинию 102 поступило сразу несколько сообщений о запуске салюта на улице Макаренко.

По указанному адресу выехали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа, которая должным образом задокументировала преступление.

Выяснилось, что салют запустил местный житель. Сделал он это на детской площадке.

Жители, услышав взрывы, выбежали на улицу, и совместно с членами добровольческого формирования территориальной общины задержали злоумышленника и передали полицейским.

Нарушитель объяснил, что таким образом он решил поздравить свою гражданскую жену с днем рождения.

Во время обыска в квартире мужчины следователи изъяли остатки фейерверка. 37-летнего киевлянина задержали. 

 
Фото полиции 

По данному факту начали уголовное производство по ч. 1 ст. 296 УКУ (хулиганство). Задержанному готовят сообщение о подозрении. Мужчине грозит ограничение свободы на срок до 5 лет.

"Использование пиротехнических изделий и других средств пиротехники запрещено! Каждый факт такого нарушения будет задокументирован, а виновные − привлечены к ответственности", − напомнили в полиции Киева.

Темы: полицияКиев
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