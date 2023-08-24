Норвегія передасть Україні ракети для систем ППО IRIS-T
Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре повідомила, що уряд країни вирішив передати Україні зенітні ракети для систем ППО IRIS-T.
Джерело: "Європейська правда", повідомлення норвезького уряду
Пряма мова: "Норвегія продовжуватиме підтримувати оборону України від Росії стільки, скільки буде необхідно. Україна зараз гостро потребує більшої військової та матеріальної підтримки.
Вони мають велику потребу в ракетах і боєприпасах для протиповітряної оборони. І тут Норвегія підтримує вас усім, чим може".
Деталі: У норвезькому уряді відзначають, що протиповітряна оборона має вирішальне значення для здатності України захищати як цивільне населення, так і прифронтову інфраструктуру та військові підрозділи від будь-яких видів повітряних атак з боку Росії.
Підтримка протиповітряної оборони є найвищим пріоритетом для України з початку війни. Західна та норвезька підтримка у сфері протиповітряної оборони була вирішальною у запобіганні встановленню Росією контролю над повітряним простором і, таким чином, допомогла уникнути великих страждань цивільного населення та військових втрат.
"У минулому Україна отримувала значну допомогу від західних країн у сфері протиповітряної оборони, але потреба в ній залишається величезною. Норвегія продовжуватиме підтримувати Україну в її боротьбі за захист від російських військ. Тому зараз ми передамо зенітні ракети. Це одна з найбільших на сьогоднішній день норвезьких пожертв Україні у вигляді військової допомоги", – сказала прем'єр-міністр.
Зазначається, що ракети можна буде запускати з пускових установок, які раніше вирішила передати Швеція.
Для Збройних Сил Норвегії при цьому будуть закуплені ракети, що відповідають подарованим ракетам.
Нагадаємо:
- Раніше Норвегія вже зробила свій внесок у ППО України, передавши системи протиповітряної оборони NASAMS і Mistral.
- У четвер також стало відомо, що Норвегія вирішила передати Україні винищувачі F-16.
- Нагадаємо, Данія, а також Нідерланди на вихідних оголосили про рішення передати Києву ці літаки після завершення навчання.