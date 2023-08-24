Норвегія передасть Україні ракети для систем ППО IRIS-T

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре повідомила, що уряд країни вирішив передати Україні зенітні ракети для систем ППО IRIS-T.

Джерело: "Європейська правда", повідомлення норвезького уряду

Пряма мова: "Норвегія продовжуватиме підтримувати оборону України від Росії стільки, скільки буде необхідно. Україна зараз гостро потребує більшої військової та матеріальної підтримки.

Вони мають велику потребу в ракетах і боєприпасах для протиповітряної оборони. І тут Норвегія підтримує вас усім, чим може".

Деталі: У норвезькому уряді відзначають, що протиповітряна оборона має вирішальне значення для здатності України захищати як цивільне населення, так і прифронтову інфраструктуру та військові підрозділи від будь-яких видів повітряних атак з боку Росії.

Підтримка протиповітряної оборони є найвищим пріоритетом для України з початку війни. Західна та норвезька підтримка у сфері протиповітряної оборони була вирішальною у запобіганні встановленню Росією контролю над повітряним простором і, таким чином, допомогла уникнути великих страждань цивільного населення та військових втрат.

"У минулому Україна отримувала значну допомогу від західних країн у сфері протиповітряної оборони, але потреба в ній залишається величезною. Норвегія продовжуватиме підтримувати Україну в її боротьбі за захист від російських військ. Тому зараз ми передамо зенітні ракети. Це одна з найбільших на сьогоднішній день норвезьких пожертв Україні у вигляді військової допомоги", – сказала прем'єр-міністр.

Зазначається, що ракети можна буде запускати з пускових установок, які раніше вирішила передати Швеція.

Для Збройних Сил Норвегії при цьому будуть закуплені ракети, що відповідають подарованим ракетам.

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