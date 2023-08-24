Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Норвегия передаст Украине ракеты для систем ПВО IRIS-T

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 24 августа 2023, 14:12

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре сообщила, что правительство страны решило передать Украине зенитные ракеты для систем ПВО IRIS-T.

Источник: "Европейская правда", сообщение норвежского правительства

Прямая речь: "Норвегия будет продолжать поддерживать оборону Украины от России столько, сколько будет необходимо. Украина сейчас остро нуждается в большей военной и материальной поддержке.

Они имеют большую потребность в ракетах и боеприпасах для противовоздушной обороны. И здесь Норвегия поддерживает вас всем, чем может".

Детали: В норвежском правительстве отмечают, что противовоздушная оборона имеет решающее значение для способности Украины защищать как гражданское население, так и прифронтовую инфраструктуру и военные подразделения от любых видов воздушных атак со стороны России.

Поддержка противовоздушной обороны является самым высоким приоритетом для Украины с начала войны. Западная и норвежская поддержка в сфере противовоздушной обороны была решающей в предотвращении установления Россией контроля над воздушным пространством и, таким образом, помогла избежать больших страданий гражданского населения и военных потерь.

"В прошлом Украина получала значительную помощь от западных стран в сфере противовоздушной обороны, но потребность в ней остается огромной. Норвегия будет продолжать поддерживать Украину в ее борьбе за защиту от российских войск. Поэтому сейчас мы передадим зенитные ракеты. Это одно из крупнейших на сегодня норвежских пожертвований Украине в виде военной помощи", – сказала премьер-министр.

Отмечается, что ракеты можно будет запускать с пусковых установок, которые раньше решила передать Швеция.

Для Вооруженных сил Норвегии при этом будут закуплены ракеты, соответствующие подаренным ракетам.

Напомним: 

  • Ранее Норвегия уже внесла свой вклад в ПВО Украины, передав системы противовоздушной обороны NASAMS и Mistral.
  • В четверг также стало известно, что Норвегия решила передать Украину истребители F-16.
  • Напомним, Дания, а также Нидерланды в выходные объявили о решении передать Киеву эти самолеты после завершения обучения.

Темы: Норвегиявойнапомощь УкраинеПВО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Норвегия
Норвегия передаст Украине истребители F-16 – СМИ
В Норвегии заработала крупнейшая в мире плавучая ветровая электростанция
Норвегия открыла крупнейшую в мире плавучую ветровую электростанцию
Последние новости
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
Все новости...
Реклама: