Норвегия передаст Украине ракеты для систем ПВО IRIS-T
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре сообщила, что правительство страны решило передать Украине зенитные ракеты для систем ПВО IRIS-T.
Источник: "Европейская правда", сообщение норвежского правительства
Прямая речь: "Норвегия будет продолжать поддерживать оборону Украины от России столько, сколько будет необходимо. Украина сейчас остро нуждается в большей военной и материальной поддержке.
Они имеют большую потребность в ракетах и боеприпасах для противовоздушной обороны. И здесь Норвегия поддерживает вас всем, чем может".
Детали: В норвежском правительстве отмечают, что противовоздушная оборона имеет решающее значение для способности Украины защищать как гражданское население, так и прифронтовую инфраструктуру и военные подразделения от любых видов воздушных атак со стороны России.
Поддержка противовоздушной обороны является самым высоким приоритетом для Украины с начала войны. Западная и норвежская поддержка в сфере противовоздушной обороны была решающей в предотвращении установления Россией контроля над воздушным пространством и, таким образом, помогла избежать больших страданий гражданского населения и военных потерь.
"В прошлом Украина получала значительную помощь от западных стран в сфере противовоздушной обороны, но потребность в ней остается огромной. Норвегия будет продолжать поддерживать Украину в ее борьбе за защиту от российских войск. Поэтому сейчас мы передадим зенитные ракеты. Это одно из крупнейших на сегодня норвежских пожертвований Украине в виде военной помощи", – сказала премьер-министр.
Отмечается, что ракеты можно будет запускать с пусковых установок, которые раньше решила передать Швеция.
Для Вооруженных сил Норвегии при этом будут закуплены ракеты, соответствующие подаренным ракетам.
Напомним:
- Ранее Норвегия уже внесла свой вклад в ПВО Украины, передав системы противовоздушной обороны NASAMS и Mistral.
- В четверг также стало известно, что Норвегия решила передать Украину истребители F-16.
- Напомним, Дания, а также Нидерланды в выходные объявили о решении передать Киеву эти самолеты после завершения обучения.