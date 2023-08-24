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Норвегия передаст Украине ракеты для систем ПВО IRIS-T

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 24 августа 2023, 14:12

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре сообщила, что правительство страны решило передать Украине зенитные ракеты для систем ПВО IRIS-T.

Источник: "Европейская правда", сообщение норвежского правительства

Прямая речь: "Норвегия будет продолжать поддерживать оборону Украины от России столько, сколько будет необходимо. Украина сейчас остро нуждается в большей военной и материальной поддержке.

Они имеют большую потребность в ракетах и боеприпасах для противовоздушной обороны. И здесь Норвегия поддерживает вас всем, чем может".

Детали: В норвежском правительстве отмечают, что противовоздушная оборона имеет решающее значение для способности Украины защищать как гражданское население, так и прифронтовую инфраструктуру и военные подразделения от любых видов воздушных атак со стороны России.

Поддержка противовоздушной обороны является самым высоким приоритетом для Украины с начала войны. Западная и норвежская поддержка в сфере противовоздушной обороны была решающей в предотвращении установления Россией контроля над воздушным пространством и, таким образом, помогла избежать больших страданий гражданского населения и военных потерь.

"В прошлом Украина получала значительную помощь от западных стран в сфере противовоздушной обороны, но потребность в ней остается огромной. Норвегия будет продолжать поддерживать Украину в ее борьбе за защиту от российских войск. Поэтому сейчас мы передадим зенитные ракеты. Это одно из крупнейших на сегодня норвежских пожертвований Украине в виде военной помощи", – сказала премьер-министр.

Отмечается, что ракеты можно будет запускать с пусковых установок, которые раньше решила передать Швеция.

Для Вооруженных сил Норвегии при этом будут закуплены ракеты, соответствующие подаренным ракетам.

Напомним: 

  • Ранее Норвегия уже внесла свой вклад в ПВО Украины, передав системы противовоздушной обороны NASAMS и Mistral.
  • В четверг также стало известно, что Норвегия решила передать Украину истребители F-16.
  • Напомним, Дания, а также Нидерланды в выходные объявили о решении передать Киеву эти самолеты после завершения обучения.

Темы: Норвегиявойнапомощь УкраинеПВО
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