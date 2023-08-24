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Росіяни вдарили по міському супермаркету на Донеччині: поранені 4 жінок

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 24 серпня 2023, 14:27
Росіяни вдарили по міському супермаркету на Донеччині: поранені 4 жінок
фото прокуратури

Російські окупанти поцілили у супермаркет в місті Курахове Донецької області, внаслідок чого дістали поранення четверо жінок.

Джерело: пресслужба Донецької обласної прокуратури 

Дослівно: "Близько 11:00 окупанти завдали удару по центру м. Курахового. За попередніми даними, атакували зі ствольної артилерії.

Снаряди росіян влучили в один з місцевих супермаркетів, де на той час перебували цивільні люди. Четверо місцевих мешканок віком від 25 до 66 років отримали мінно-вибухові травми та забої, одну з них дістали з-під завалів. Усім постраждалим надали кваліфіковану медичну допомогу".

Деталі: Прокуратура додає, що ще один боєприпас влучив в адміністративну будівлю, біля якої загорілися два автомобілі. Також пошкоджені об’єкт критичної інфраструктури, вікна й фасад багатоквартирного житлового будинку.

 
фото прокуратури
 
 

Теми: Донецька областьобстрілжертвивоєнні злочини
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