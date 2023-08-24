Россияне ударили по городскому супермаркету в Донецкой области: ранены 4 женщины

Российские оккупанты попали по супермаркету в городе Курахово Донецкой области, в результате чего получили ранения четверо женщин.

Источник: пресс-служба Донецкой областной прокуратуры

Дословно: "Около 11:00 оккупанты нанесли удар по центру г. Курахово. По предварительным данным, атаковали из ствольной артиллерии.

Снаряды россиян попали в один из местных супермаркетов, где в то время находились гражданские люди. Четверо местных жительниц в возрасте от 25 до 66 лет получили минно-взрывные травмы и ушибы, одну из них достали из-под завалов. Всем пострадавшим оказали квалифицированную медицинскую помощь".

Детали: Прокуратура добавляет, что еще один боеприпас попал в административное здание, возле которого загорелись два автомобиля. Также повреждены объект критической инфраструктуры, окна и фасад многоквартирного жилого дома.