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У Чехії затримали підозрюваного у жорстокому побитті українок

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 24 серпня 2023, 14:59
У Чехії затримали підозрюваного у жорстокому побитті українок
Фото: Novinky.cz

Чеська поліція затримала та допитує чоловіка, якого підозрюють у жорстокому побитті двох українок у місті Пласи на півночі Пльзенського краю.

Джерело: речниця поліції регіону Павла Бурешова, інформує Novinky, пише "Європейська правда"

Деталі: За словами представниці поліції, поки що жодних звинувачень не висунули, проте кримінальне провадження триває.

Поліція поки що не надала додаткової інформації про підозрювану особу.

Передісторія: 

  • У Чехії стався напад на двох українок – чоловік накинувся на жінок з кулаками, коли дізнався, що вони з України. Одна з постраждалих отримала відкритий перелом щелепи, а також перелом вилиці та кісток носа.

Що передувало: 

  • Раніше у Пльзені 18-річний іноземець, за даними криміналістів, жорстоко напав, зґвалтував і намагався вбити дівчину, якій, за неофіційною інформацією, 15 років. За словами мера Пльзеня Романа Заржицького, обвинувачений – українець, який тривалий час проживає в Чехії.
  • Пізніше в соціальних мережах з'явилася інформація, що 16-річний підліток, який напав на жінку в празькому районі Гостивар, також є українцем. Поліція в обох випадках не розголошує національність підозрюваного.
  • Міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан у зв'язку з цим у неділю 13 серпня провів пресконференцію, на якій заявив, що колективної провини не існує у випадку злочинних дій.

Теми: Чехіяполіція
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