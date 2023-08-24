У Чехії затримали підозрюваного у жорстокому побитті українок

Чеська поліція затримала та допитує чоловіка, якого підозрюють у жорстокому побитті двох українок у місті Пласи на півночі Пльзенського краю.

Джерело: речниця поліції регіону Павла Бурешова, інформує Novinky, пише "Європейська правда"

Деталі: За словами представниці поліції, поки що жодних звинувачень не висунули, проте кримінальне провадження триває.

Поліція поки що не надала додаткової інформації про підозрювану особу.

Передісторія:

У Чехії стався напад на двох українок – чоловік накинувся на жінок з кулаками, коли дізнався, що вони з України. Одна з постраждалих отримала відкритий перелом щелепи, а також перелом вилиці та кісток носа.

Що передувало: