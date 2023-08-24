У Чехії затримали підозрюваного у жорстокому побитті українок
Четвер, 24 серпня 2023, 14:59
Чеська поліція затримала та допитує чоловіка, якого підозрюють у жорстокому побитті двох українок у місті Пласи на півночі Пльзенського краю.
Джерело: речниця поліції регіону Павла Бурешова, інформує Novinky, пише "Європейська правда"
Деталі: За словами представниці поліції, поки що жодних звинувачень не висунули, проте кримінальне провадження триває.
Поліція поки що не надала додаткової інформації про підозрювану особу.
Передісторія:
- У Чехії стався напад на двох українок – чоловік накинувся на жінок з кулаками, коли дізнався, що вони з України. Одна з постраждалих отримала відкритий перелом щелепи, а також перелом вилиці та кісток носа.
Що передувало:
- Раніше у Пльзені 18-річний іноземець, за даними криміналістів, жорстоко напав, зґвалтував і намагався вбити дівчину, якій, за неофіційною інформацією, 15 років. За словами мера Пльзеня Романа Заржицького, обвинувачений – українець, який тривалий час проживає в Чехії.
- Пізніше в соціальних мережах з'явилася інформація, що 16-річний підліток, який напав на жінку в празькому районі Гостивар, також є українцем. Поліція в обох випадках не розголошує національність підозрюваного.
- Міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан у зв'язку з цим у неділю 13 серпня провів пресконференцію, на якій заявив, що колективної провини не існує у випадку злочинних дій.