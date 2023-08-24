В Чехии задержали подозреваемого в жестоком избиении украинок

Чешская полиция задержала и допрашивает мужчину, которого подозревают в жестоком избиении двух украинок в городе Пласы на севере Пльзенского края.

Источник: пресс-секретарь полиции региона Павла Бурешова, информирует Novinky, пишет "Европейская правда"

Детали: По словам представительницы полиции, пока никаких обвинений не выдвинули, однако уголовное производство продолжается.

Полиция пока не предоставила дополнительной информации о подозреваемом лице.

Предыстория:

В Чехии произошло нападение на двух украинок - мужчина набросился на женщин с кулаками, когда узнал, что они из Украины. Одна из пострадавших получила открытый перелом челюсти, а также перелом скулы и костей носа.

Что предшествовало: