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В Чехии задержали подозреваемого в жестоком избиении украинок

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 24 августа 2023, 14:59
В Чехии задержали подозреваемого в жестоком избиении украинок
Фото: Novinky.cz

Чешская полиция задержала и допрашивает мужчину, которого подозревают в жестоком избиении двух украинок в городе Пласы на севере Пльзенского края.

Источник: пресс-секретарь полиции региона Павла Бурешова, информирует Novinky, пишет "Европейская правда"

Детали: По словам представительницы полиции, пока никаких обвинений не выдвинули, однако уголовное производство продолжается.

Полиция пока не предоставила дополнительной информации о подозреваемом лице.

Предыстория:

  • В Чехии произошло нападение на двух украинок - мужчина набросился на женщин с кулаками, когда узнал, что они из Украины. Одна из пострадавших получила открытый перелом челюсти, а также перелом скулы и костей носа.

Что предшествовало:

  • Ранее в Пльзене 18-летний иностранец, по данным криминалистов, жестоко напал, изнасиловал и пытался убить девушку, которой, по неофициальной информации, 15 лет. По словам мэра Пльзена Романа Заржицкого, обвиняемый - украинец, который длительное время проживает в Чехии.
  • Позже в социальных сетях появилась информация, что 16-летний подросток, напавший на женщину в пражском районе Гостивар, также является украинцем. Полиция в обоих случаях не разглашает национальность подозреваемого.
  • Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан в связи с этим в воскресенье 13 августа провел пресс-конференцию, на которой заявил, что коллективной вины не существует в случае преступных действий.

Темы: Чехияполиция
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