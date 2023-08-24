В Чехии задержали подозреваемого в жестоком избиении украинок
Четверг, 24 августа 2023, 14:59
Чешская полиция задержала и допрашивает мужчину, которого подозревают в жестоком избиении двух украинок в городе Пласы на севере Пльзенского края.
Источник: пресс-секретарь полиции региона Павла Бурешова, информирует Novinky, пишет "Европейская правда"
Детали: По словам представительницы полиции, пока никаких обвинений не выдвинули, однако уголовное производство продолжается.
Полиция пока не предоставила дополнительной информации о подозреваемом лице.
Предыстория:
- В Чехии произошло нападение на двух украинок - мужчина набросился на женщин с кулаками, когда узнал, что они из Украины. Одна из пострадавших получила открытый перелом челюсти, а также перелом скулы и костей носа.
Что предшествовало:
- Ранее в Пльзене 18-летний иностранец, по данным криминалистов, жестоко напал, изнасиловал и пытался убить девушку, которой, по неофициальной информации, 15 лет. По словам мэра Пльзена Романа Заржицкого, обвиняемый - украинец, который длительное время проживает в Чехии.
- Позже в социальных сетях появилась информация, что 16-летний подросток, напавший на женщину в пражском районе Гостивар, также является украинцем. Полиция в обоих случаях не разглашает национальность подозреваемого.
- Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан в связи с этим в воскресенье 13 августа провел пресс-конференцию, на которой заявил, что коллективной вины не существует в случае преступных действий.