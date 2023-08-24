Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Португалія навчатиме українських пілотів на F-16 – Зеленський

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 24 серпня 2023, 15:26
Португалія навчатиме українських пілотів на F-16 – Зеленський
ФОТО: GETTY IMAGES

Португалія готова приєднатися до підготовки українських пілотів на винищувачах F-16.

Джерело: президент України Володимир Зеленський у четвер у Києві після переговорів із президентом Португалії Марселу Ребелу де Соуза, пише "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Португалія є учасницею нашої танкової та авіаційної коаліції. Сьогодні Португалія підтвердила готовність приєднатися до підготовки українських пілотів та інженерного складу на літаках F-16.

Ми також обговорили можливості для розширення оборонного співробітництва, зокрема щодо постачання Україні броньованої медичної техніки та обладнання для розмінування".

Деталі: Він також відзначив важливість того, що Португалія приєдналася до декларації "Великої сімки" щодо гарантій безпеки для України: "Дякуємо за те, що Португалія підтримала Формулу миру, бере участь у спільній роботі з партнерами з підготовки самітів "Україна – Латинська Америка", "Україна – Африка".

За словами Зеленського, "ми розраховуємо на потужну, системну роботу й системну угоду щодо відновлення між нашими державами".

Що передувало: 

Теми: ПортугаліявинищувачіЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Кулеба пояснив, чому не можна домовлятися про мир з Путіним: Нема довіри

Шурма назвав Коломойського замовником розслідування Bihus.Info, там відповіли

Слід Авакова: журналісти з’ясували, хто володіє Telegram-каналом "Труха"

Зеленський звільнив голову Донецької ОВА Кириленка

МЗС відреагувало на слова Путіна про єврейське походження Зеленського

Блінкен у середу приїде до Києва – ЗМІ

Усі новини...
Після смерті Пригожина "ПВК Вагнер" стане ще небезпечнішою - Моравецький
Табір Вагнера в Білорусі активно демонтують
Прикордонники підтверджують, що "вагнерівці" виїжджають із Білорусі
По всій Україні годину тривала повітряна тривога
Останні новини
00:24
Міноборони РФ заявило про атаку безпілотників на Брянщині
00:05
Зеленський про постачання ЗСУ: Всі запити воїнів будуть у генералів
23:37
У Білому домі побачили дію санкцій через переговори Росії з КНДР
23:26
Окупанти накрили вогнем артилерії Костянтинівку та Шахтарське: 5 поранених
23:04
Росіяни запустили безпілотники по південних областях та активізували авіацію – ПС
22:35
Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні
22:20
відеоРосіяни підбили британський танк Challenger 2 – ЗМІ
22:03
Держдеп відповів на питання про візит Блінкена до Києва
21:57
Кількість студентів старше 25 років під час війни зросла на 55 тисяч – Лісовий
21:52
Ердоган має надії на відновлення "зернової угоди"
Усі новини...
Реклама: