Португалія навчатиме українських пілотів на F-16 – Зеленський
Португалія готова приєднатися до підготовки українських пілотів на винищувачах F-16.
Джерело: президент України Володимир Зеленський у четвер у Києві після переговорів із президентом Португалії Марселу Ребелу де Соуза, пише "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова: "Португалія є учасницею нашої танкової та авіаційної коаліції. Сьогодні Португалія підтвердила готовність приєднатися до підготовки українських пілотів та інженерного складу на літаках F-16.
Ми також обговорили можливості для розширення оборонного співробітництва, зокрема щодо постачання Україні броньованої медичної техніки та обладнання для розмінування".
Деталі: Він також відзначив важливість того, що Португалія приєдналася до декларації "Великої сімки" щодо гарантій безпеки для України: "Дякуємо за те, що Португалія підтримала Формулу миру, бере участь у спільній роботі з партнерами з підготовки самітів "Україна – Латинська Америка", "Україна – Африка".
За словами Зеленського, "ми розраховуємо на потужну, системну роботу й системну угоду щодо відновлення між нашими державами".
Що передувало:
- У четвер також стало відомо, що Норвегія вирішила передати Україні винищувачі F-16.
- Данія, а також Нідерланди на вихідних оголосили про рішення передати Києву ці літаки після завершення навчання.