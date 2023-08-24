Португалія навчатиме українських пілотів на F-16 – Зеленський

Португалія готова приєднатися до підготовки українських пілотів на винищувачах F-16.

Джерело: президент України Володимир Зеленський у четвер у Києві після переговорів із президентом Португалії Марселу Ребелу де Соуза, пише "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна"



Пряма мова: "Португалія є учасницею нашої танкової та авіаційної коаліції. Сьогодні Португалія підтвердила готовність приєднатися до підготовки українських пілотів та інженерного складу на літаках F-16.

Ми також обговорили можливості для розширення оборонного співробітництва, зокрема щодо постачання Україні броньованої медичної техніки та обладнання для розмінування".



Деталі: Він також відзначив важливість того, що Португалія приєдналася до декларації "Великої сімки" щодо гарантій безпеки для України: "Дякуємо за те, що Португалія підтримала Формулу миру, бере участь у спільній роботі з партнерами з підготовки самітів "Україна – Латинська Америка", "Україна – Африка".



За словами Зеленського, "ми розраховуємо на потужну, системну роботу й системну угоду щодо відновлення між нашими державами".

Що передувало: