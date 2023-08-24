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Португалия будет обучать украинских пилотов на F-16 – Зеленский

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 24 августа 2023, 15:26
Португалия будет обучать украинских пилотов на F-16 – Зеленский
ФОТО: GETTY IMAGES

Португалия готова присоединиться к подготовке украинских пилотов на истребителях F-16.

Источник: президент Украины Владимир Зеленский в четверг в Киеве после переговоров с президентом Португалии Марселу Ребелу де Соуза, пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Португалия является участницей нашей танковой и авиационной коалиции. Сегодня Португалия подтвердила готовность присоединиться к подготовке украинских пилотов и инженерного состава на самолетах F-16.

Мы также обсудили возможности для расширения оборонного сотрудничества, в частности по поставкам Украине бронированной медицинской техники и оборудования для разминирования".

Детали: Он также отметил важность того, что Португалия присоединилась к декларации "Большой семерки" по гарантиям безопасности для Украины: "Спасибо за то, что Португалия поддержала Формулу мира, участвует в совместной работе с партнерами по подготовке саммитов "Украина - Латинская Америка", "Украина - Африка".

По словам Зеленского, "мы рассчитываем на мощную, системную работу и системное соглашение по восстановлению между нашими государствами".

Что предшествовало:

  • В четверг также стало известно, что Норвегия решила передать Украине истребители F-16.
  • Дания, а также Нидерланды на выходных объявили о решении передать Киеву эти самолеты после завершения обучения.

Темы: ПортугалияистребителиЗеленский
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