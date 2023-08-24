По всій Україні годину тривала повітряна тривога

По всій Україні у День Незалежності, 24 серпня, було оголошено повітряну тривогу через зліт винищувачів МіГ-31К з аеродрому Саваслейка в Росії, вона тривала годину.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Дослівно Повітряні сили: "Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!".

Деталі: Про загрозу ПС ЗСУ повідомили о 15:26 четверга.

О 16:24 почалися відбої в Києві та областях України.