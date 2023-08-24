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По всій Україні годину тривала повітряна тривога

Олена РощінаЧетвер, 24 серпня 2023, 16:28
По всій Україні годину тривала повітряна тривога
Карта повітряних тривог, t.me/air_alert_map

По всій Україні у День Незалежності, 24 серпня, було оголошено повітряну тривогу через зліт винищувачів МіГ-31К з аеродрому Саваслейка в Росії, вона тривала годину.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ 

Дослівно Повітряні сили: "Вся Україна – ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!".

Деталі: Про загрозу ПС ЗСУ повідомили о 15:26 четверга. 

О 16:24 почалися відбої в Києві та областях України. 

УП, оновлено від 15:28
Теми: повітряна тривогавійна
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