По всей Украине час длилась воздушная тревога

По всей Украине в День Независимости, 24 августа, была объявлена воздушная тревога из-за взлета истребителей МиГ-31К с аэродрома Саваслейка в России, она длилась час.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Дословно Воздушные силы: "Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!".

Детали: Об угрозе ПС ВСУ сообщили в 15:26 четверга.

В 16:24 начались отбои в Киеве и областях Украины.