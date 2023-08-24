По всей Украине час длилась воздушная тревога
Четверг, 24 августа 2023, 16:28
По всей Украине в День Независимости, 24 августа, была объявлена воздушная тревога из-за взлета истребителей МиГ-31К с аэродрома Саваслейка в России, она длилась час.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Дословно Воздушные силы: "Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!".
Детали: Об угрозе ПС ВСУ сообщили в 15:26 четверга.
В 16:24 начались отбои в Киеве и областях Украины.