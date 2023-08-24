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По всей Украине час длилась воздушная тревога

Елена РощинаЧетверг, 24 августа 2023, 16:28
По всей Украине час длилась воздушная тревога
Карта воздушных тревог, t.me/air_alert_map

По всей Украине в День Независимости, 24 августа, была объявлена воздушная тревога из-за взлета истребителей МиГ-31К с аэродрома Саваслейка в России, она длилась час.

Источник: Воздушные силы ВСУ 

Дословно Воздушные силы: "Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка Нижегородской области. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!".

Детали: Об угрозе ПС ВСУ сообщили в 15:26 четверга.

В 16:24 начались отбои в Киеве и областях Украины.

Темы: воздушная тревогавойна
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