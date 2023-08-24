Японія зіллє понад мільйон тонн очищеної радіоактивної води з Фукусіми в океан

У четвер 24 серпня о 13:00 за місцевим часом (8.00 за Києвом) Японія почала повільне скидання понад мільйона тонн очищеної радіоактивної води з пошкодженої АЕС Фукусіма в Тихий океан.

Джерело: BBC

Деталі: Це перше скидання води в океан із чотирьох, запланованих на період до кінця березня 2024 року. Весь процес триватиме щонайменше 30 років.

З часу аварії компанія-оператор АЕС Tokyo Electric Power Company (TEPCO) зібрала в колектори 1,34 млн тонн води, що використовувалася для аварійного охолодження реакторів, а також ґрунтових вод і дощової води, що просочилася всередину.

Оператор станції TEPCO стверджує, що спеціальна система фільтрації видалила всі радіоактивні елементи, включно з цезієм і стронцієм. Однак тритій, радіоактивний ізотоп водню, залишився невідфільтрованим.

Генеральний директор агентства МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі вважає, що це безпечно. Проте, МАГАТЕ зазначає, що контрольовані поступові скиди очищеної води в море матимуть незначний радіологічний вплив на людей і навколишнє середовище.

Довідково: Атомна станція "Фукусіма-Дайічі" була виведена з ладу внаслідок 9-бального землетрусу і цунамі, що забрали життя близько 18 тисяч людей у березні 2011 року. Тоді затопило три реактори АЕС "Фукусіма-1".