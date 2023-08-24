Япония сольет более миллиона тонн очищенной радиоактивной воды с Фукусимы в океан

В четверг 24 августа в 13:00 по местному времени (8.00 по Киеву) Япония начала медленный сброс более миллиона тонн очищенной радиоактивной воды с поврежденной АЭС Фукусима в Тихий океан.

Источник: BBC

Детали: Это первый сброс воды в океан из четырех, запланированных на период до конца марта 2024 года. Весь процесс продлится не менее 30 лет.

Со времени аварии компания-оператор АЭС Tokyo Electric Power Company (TEPCO) собрала в коллекторы 1,34 млн тонн воды, которая использовалась для аварийного охлаждения реакторов, а также грунтовых вод и дождевой воды, просочившейся внутрь.

Оператор станции TEPCO утверждает, что специальная система фильтрации удалила все радиоактивные элементы, включая цезий и стронций. Однако тритий, радиоактивный изотоп водорода, остался неотфильтрованным.

Генеральный директор агентства МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси считает, что это безопасно. Однако, МАГАТЭ отмечает, что контролируемые постепенные сбросы очищенной воды в море будут иметь незначительное радиологическое воздействие на людей и окружающую среду.

Справочно: Атомная станция "Фукусима-Дайичи" была выведена из строя в результате 9-балльного землетрясения и цунами, унесших жизни около 18 тысяч человек в марте 2011 года. Тогда затопило три реактора АЭС "Фукусима-1".