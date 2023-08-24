Опозиція закликає владу Швеції передати Україні винищувачі Gripen

Шведська опозиція просить уряд країни передати Україні літаки-винищувачі Gripen.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на SVT

Деталі: Голова найбільшої опозиційної Соціал-демократичної партії Швеції, колишня прем’єрка Магдалена Андерссон закликала уряд схвалити надання Україні шведських винищувачів Gripen.

На пресконференції в четвер Андерссон підкреслила, що надання винищувачів шведського виробництва "мало б велике значення для України".

"Ми не можемо дозволити Росії перемогти. JAS Gripen мав би велике значення для України", – сказала лідерка шведських соціал-демократів.

Однак вона зазначила, що умовою для надання Україні Gripen мав би бути вступ Швеції в НАТО.

Шведські Ліберали також підтримують надання винищувачів Україні в разі завершення вступу Швеції до Альянсу.

"Ми зробили величезні інвестиції як в економічному, так і у військовому плані, але ми також повинні прислухатися до потреб України", – сказав представник партії Гулан Авчі в інтерв'ю SVT.

Після заяв опозиціонерів міністр оборони Швеції Пол Йонсон в коментарі "Шведському радіо" заявив, що підтримує відправлення Gripen в Україну після вступу Швеції до НАТО, й уряд уже розглядає це питання.

Нагадаємо: