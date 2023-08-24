Оппозиция призывает власти Швеции передать Украине истребители Gripen

Шведская оппозиция просит правительство страны передать Украине самолеты-истребители Gripen.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на SVT

Детали: Председатель крупнейшей оппозиционной Социал-демократической партии Швеции, бывший премьер Магдалена Андерссон призвала правительство одобрить предоставление Украине шведских истребителей Gripen.

На пресс-конференции в четверг Андерссон подчеркнула, что предоставление истребителей шведского производства "имело бы большое значение для Украины".

"Мы не можем позволить России победить. JAS Gripen имел бы большое значение для Украины", – сказала лидер шведских социал-демократов.

Она, однако, отметила, что условием для предоставления Украине Gripen должно было бы быть вступление Швеции в НАТО.

Шведские Либералы также поддерживают предоставление истребителей Украине в случае завершения вступления Швеции в Альянс.

"Мы сделали огромные инвестиции как в экономическом, так и в военном плане, но мы также должны прислушиваться к потребностям Украины", – сказал представитель партии Гулан Авчи в интервью SVT.

После заявлений оппозиционеров министр обороны Швеции Пол Йонсон в комментарии "Шведскому радио" заявил, что поддерживает отправку Gripen в Украину после вступления Швеции в НАТО, и правительство уже рассматривает этот вопрос.

Напомним: