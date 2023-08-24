Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оппозиция призывает власти Швеции передать Украине истребители Gripen

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 24 августа 2023, 16:58
Оппозиция призывает власти Швеции передать Украине истребители Gripen
Шведский истребитель Gripen, фото Getty Images

Шведская оппозиция просит правительство страны передать Украине самолеты-истребители Gripen.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на SVT

Детали: Председатель крупнейшей оппозиционной Социал-демократической партии Швеции, бывший премьер Магдалена Андерссон призвала правительство одобрить предоставление Украине шведских истребителей Gripen.

На пресс-конференции в четверг Андерссон подчеркнула, что предоставление истребителей шведского производства "имело бы большое значение для Украины".

"Мы не можем позволить России победить. JAS Gripen имел бы большое значение для Украины", – сказала лидер шведских социал-демократов.

Она, однако, отметила, что условием для предоставления Украине Gripen должно было бы быть вступление Швеции в НАТО.

Шведские Либералы также поддерживают предоставление истребителей Украине в случае завершения вступления Швеции в Альянс.

"Мы сделали огромные инвестиции как в экономическом, так и в военном плане, но мы также должны прислушиваться к потребностям Украины", – сказал представитель партии Гулан Авчи в интервью SVT.

После заявлений оппозиционеров министр обороны Швеции Пол Йонсон в комментарии "Шведскому радио" заявил, что поддерживает отправку Gripen в Украину после вступления Швеции в НАТО, и правительство уже рассматривает этот вопрос.

Напомним:

  • Украинские летчики уже начали участие в ознакомительном обучении на шведских истребителях, а во время визита президента Владимира Зеленского в Швецию обсуждалось их предоставление.
  • Однако впоследствии премьер-министр Швеции Ульф Крисстерссон заявил, что его страна сама нуждается в истребителях Gripen, отметив, что планов их передачи Украине пока нет.

Темы: ШвецияУкраинаистребители
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Швеция
Шведская сеть магазинов одежды H&M объявила дату возобновления работы в Украине
Швеция не может поделиться с Украиной истребителями Gripen – премьер
Приближаемся к тому, чтобы шведские Gripen появились в нашем небе – Зеленский
Последние новости
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
Все новости...
Реклама: