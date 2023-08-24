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Росія назвала "ворожим актом" участь Боснії у саміті Кримської платформи

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 24 серпня 2023, 17:24
Росія назвала ворожим актом участь Боснії у саміті Кримської платформи
Фото: Getty Images

Російське посольство назвало присутність членів президії Боснії і Герцеговини на саміті Кримської платформи "ворожим актом", на який вона може відповісти, а участь Сербії при цьому не помітила.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на  посольство Росії у Боснії і Герцоговині

Деталі: У заяві посольство оголосило, що сприймає присутність представників Боснії на саміті як "відверто ворожий акт" і замах на територіальну цілісність РФ, та Росія "залишає за собою право відповіді на недружні дії".

Як нагадує "Балканський оглядач", БіГ на саміті представляв голова президії Желько Комшич, з ним до Києва прибув ще один член президії Денис Бечирович. Під час візиту до Києва вони зустрілися з президентом країни Володимиром Зеленським, вшанували пам'ять убитих російськими окупантами мирних жителів у Бучі.

Комшич у своєму виступі наголосив, що Крим є територією України і в питанні непорушності кордонів не може бути компромісів. Він завершив промову привітанням "Слава Україні!".

Зазначимо, цього року до Кримської платформи вперше приєдналася Сербія, зі зверненням виступала прем’єрка Ана Брнабич. 

На адресу Сербії з боку російського посольства чи МЗС публічного невдоволення, наскільки відомо, не лунало.  

24 серпня російський посол у Сербії мав зустріч з главою МЗС Сербії Івіцею Дачичем. 

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Теми: БосніяРосія
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