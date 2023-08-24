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Россия назвала "враждебным актом" участие Боснии в саммите Крымской платформы

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 24 августа 2023, 17:24
Россия назвала враждебным актом участие Боснии в саммите Крымской платформы
Фото: Getty Images

Российское посольство назвало присутствие членов президиума Боснии и Герцеговины на саммите Крымской платформы "враждебным актом", на который она может ответить, а участие Сербии при этом не заметила.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на посольство России в Боснии и Герцеговине

Детали: В заявлении посольство объявило, что воспринимает присутствие представителей Боснии на саммите как "откровенно враждебный акт" и покушение на территориальную целостность РФ, и Россия "оставляет за собой право ответа на недружественные действия".

Как напоминает "Балканский обозреватель", БиГ на саммите представлял председатель президиума Желько Комшич, с ним в Киев прибыл еще один член президиума Денис Бечирович. Во время визита в Киев они встретились с президентом страны Владимиром Зеленским, почтили память убитых российскими оккупантами мирных жителей в Буче.

Комшич в своем выступлении подчеркнул, что Крым является территорией Украины и в вопросе нерушимости границ не может быть компромиссов. Он завершил речь приветствием "Слава Украине!".

Отметим, в этом году к Крымской платформе впервые присоединилась Сербия, с обращением выступала премьер Ана Брнабич.

В адрес Сербии со стороны российского посольства или МИД публичного недовольства, насколько известно, не звучало.

24 августа российский посол в Сербии имел встречу с главой МИД Сербии Ивицей Дачичем.

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Темы: БоснияРосcия
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