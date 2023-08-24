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Німеччина передала Україні ракети для Patriot і системи виявлення дронів

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 24 серпня 2023, 17:28

У переліку військового обладнання, яке Німеччина передала Україні за останній тиждень, уперше згадуються ракети до зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на перелік на сайті німецького уряду, оновлений 24 серпня 

Деталі: Згідно з переліком, за останній тиждень Україна отримала від Німеччини ракети для ЗРК Patriot, а також вісім систем для виявлення безпілотників, 40 розвідувальних безпілотників RQ-35 HEIDRUN, 16 ваговозів Zetros і 510 тисяч патронів до вогнепальної зброї.

Також оновився й перелік німецького озброєння, яке заплановане до передачі Україні.

Там тепер уперше згадуються 90 систем виявлення безпілотних літальних апаратів, додатковий 31 мільйон патронів до вогнепальної зброї, а також збільшена кількість ваговозів Zetros, які готуються до відправлення, з 52 до 94.

Цьому передувало: На початку серпня німецький уряд прозвітував, що передав Україні дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу Patriot.

У квітні 2023 року Німеччина передала Україні зенітно-ракетний комплекс Patriot із ракетами до нього. До складу одного комплексу входять радар, командний пункт і до восьми пускових установок, розрахованих на чотири ракети кожна.

Крім того, Україна також отримала ще один комплекс Patriot від США та додаткові пускові установки від Нідерландів.

Теми: НімеччинаППОзброядопомога Україні
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