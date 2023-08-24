Германия передала Украине ракеты для Patriot и системы обнаружения дронов

В перечне военного оборудования, которое Германия передала Украине за последнюю неделю, впервые упоминаются ракеты к зенитно-ракетному комплексу Patriot.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на перечень на сайте немецкого правительства, обновленный 24 августа

Детали: Согласно перечню, за последнюю неделю Украина получила от Германии ракеты для ЗРК Patriot, а также восемь систем для обнаружения беспилотников, 40 разведывательных беспилотников RQ-35 HEIDRUN, 16 тяжеловозов Zetros и 510 тысяч патронов к огнестрельному оружию.

Также обновился и перечень немецкого вооружения, которое запланировано к передаче Украине.

Там теперь впервые упоминаются 90 систем обнаружения беспилотных летательных аппаратов, дополнительный 31 миллион патронов к огнестрельному оружию, а также увеличено количество готовящихся к отправке тяжеловозов Zetros с 52 до 94.

Этому предшестовало: В начале августа немецкое правительство отчиталось, что передало Украине две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса Patriot.

В апреле 2023 года Германия передала Украине зенитно-ракетный комплекс Patriot с ракетами к нему. В состав одного комплекса входят радар, командный пункт и до восьми пусковых установок, рассчитанных на четыре ракеты каждая.

Кроме того, Украина также получила еще один комплекс Patriot от США и дополнительные пусковые установки от Нидерландов.