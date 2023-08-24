Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Германия передала Украине ракеты для Patriot и системы обнаружения дронов

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 24 августа 2023, 17:28

В перечне военного оборудования, которое Германия передала Украине за последнюю неделю, впервые упоминаются ракеты к зенитно-ракетному комплексу Patriot.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на перечень на сайте немецкого правительства, обновленный 24 августа 

Детали: Согласно перечню, за последнюю неделю Украина получила от Германии ракеты для ЗРК Patriot, а также восемь систем для обнаружения беспилотников, 40 разведывательных беспилотников RQ-35 HEIDRUN, 16 тяжеловозов Zetros и 510 тысяч патронов к огнестрельному оружию.

Также обновился и перечень немецкого вооружения, которое запланировано к передаче Украине.

Там теперь впервые упоминаются 90 систем обнаружения беспилотных летательных аппаратов, дополнительный 31 миллион патронов к огнестрельному оружию, а также увеличено количество готовящихся к отправке тяжеловозов Zetros с 52 до 94.

Этому предшестовало: В начале августа немецкое правительство отчиталось, что передало Украине две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса Patriot.

В апреле 2023 года Германия передала Украине зенитно-ракетный комплекс Patriot с ракетами к нему. В состав одного комплекса входят радар, командный пункт и до восьми пусковых установок, рассчитанных на четыре ракеты каждая.

Кроме того, Украина также получила еще один комплекс Patriot от США и дополнительные пусковые установки от Нидерландов.

Темы: ГерманияПВОоружиепомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба объяснил, почему нельзя договариваться о мире с Путиным: Нет доверия

Шурма назвал Коломойского заказчиком расследования Bihus.Info, там ответили

След Авакова: журналисты выяснили, кто владеет Telegram-каналом "Труха"

Зеленский уволил главу Донецкой ОВА Кириленко

МИД отреагировал на слова Путина о еврейском происхождении Зеленского

Блинкен в среду приедет в Киев - СМИ

Все новости...
Германия
Вице-канцлер Германии раскритиковал свою разведку за прогнозы относительно войны в Украине
Глава МИД Германии разочарована эффектом санкций на Россию
Бербок назвала законными атаки беспилотников на Москву
Последние новости
01:42
ЦНС: на Запорожье оккупанты готовятся к отступлению − разграбили завод в Токмаке
01:03
Кубинцев заставляли воевать за Россию в Украине — МИД Кубы
00:42
В Одесской области угроза применения "Шахедов" — ПС
00:24
Минобороны РФ заявило об атаке беспилотников на Брянщине
00:05
Зеленский о снабжении ВСУ: Все запросы воинов будут у генералов
23:37
В Белом доме увидели действие санкций из-за переговоров России с КНДР
23:26
Оккупанты накрыли огнем артиллерии Константиновку и Шахтерское: 5 раненых
23:04
Россияне запустили беспилотники по южным областям и активизировали авиацию - ПС
22:35
Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине
22:20
видеоРоссияне подбили британский танк Challenger 2 - СМИ
Все новости...
Реклама: