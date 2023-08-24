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Прем′єр Норвегії розкрив подробиці передачі Україні F-16

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 24 серпня 2023, 18:26
Прем′єр Норвегії розкрив подробиці передачі Україні F-16
Фото: Getty Images

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре підтвердив плани країни передати певну кількість винищувачів F-16 Україні, при цьому 2 винищувачі будуть передані для того, щоб їх опанували пілоти.

Джерело: Йонас Гар Стьоре під час перебування в Києві, передає "Європейска правда"

Пряма мова: "Норвегія підтримує Україну в її зусиллях зі створення сучасної системи протиповітряної оборони. Це важливо і необхідно. Ми вже вирішили навчати українських пілотів винищувачів і влітку оголосили, що надамо два норвезькі винищувачі F-16 для тренувань. Ми плануємо передати Україні норвезькі винищувачі F-16 і надамо подальшу інформацію про передання, кількість і терміни поставки в належний час".

Деталі: За даними норвезького суспільного мовника NRK, може йтись про п'ять-десять літаків. 

Голова уряду Норвегії підкреслив, що Осло передаватиме F-16 у тісній співпраці із союзниками, зокрема Данією та Нідерландами, які раніше оголосили про такий крок.

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Теми: Норвегіязброявинищувачівійна
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