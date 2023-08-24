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Премьер Норвегии раскрыл подробности передачи Украине F-16

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 24 августа 2023, 18:26
Премьер Норвегии раскрыл подробности передачи Украине F-16
Фото: Getty Images

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре подтвердил планы страны передать определенное количество истребителей F-16 Украине, при этом 2 истребителя будут переданы для того, чтобы ими овладели пилоты.

Источник: Йонас Гар Стьоре во время пребывания в Киеве, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Норвегия поддерживает Украину в ее усилиях по созданию современной системы противовоздушной обороны. Это важно и необходимо. Мы уже решили обучать украинских пилотов истребителей и летом объявили, что предоставим два норвежских истребителя F-16 для тренировок. Мы планируем передать Украине норвежские истребители F-16 и предоставим дальнейшую информацию о передаче, количестве и сроках поставки в надлежащее время".

Детали: По данным норвежского общественного вещателя NRK, речь может идти о пяти-десяти самолетах.

Глава правительства Норвегии подчеркнул, что Осло будет передавать F-16 в тесном сотрудничестве с союзниками – в частности, Данией и Нидерландами, которые ранее объявили о таком шаге.

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Темы: Норвегияоружиеистребителивойна
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