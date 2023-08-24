Польські прикордонники завернули майже 200 мігрантів з Білорусі за добу

Протягом минулої доби прикордонники Польщі розвернули на кордоні з Білоруссю 175 незаконних мігрантів.

Джерело: Прикордонна служба Польщі, яку цитує "Європейська правда"

Деталі: Прикордонники повідомили, що серед 175 іноземців, які намагалися нелегально потрапити до Польщі, були переважно Камеруну, Ефіопії та Ємену. Дев’ять осіб спробували перетнути річку Пшевлока. У затриманих виявили російські проїзні документи.

Крім того, прикордонники затримали на території Сілезького воєводства двох громадян Грузії, яких підозрюють у причетності до схем нелегального перетину кордону ЄС. Затримання й обшуки стали результатом давнішого розслідування, яке почали у березні після затримання перевізників нелегальних мігрантів в районі прикордонного міста Наревка.

Речниця Підляського відділу Прикордонної служби Катажина Зданович, яку цитує Polskie Radio, заявила, що каміння та петарди, якими мігранти кидаються у польські патрулі, вочевидь надає їм білоруська сторона.

"Битої цегли, бруківки, каміння з залізничних переїздів у Біловезькій пущі природно немає. Білоруські служби мають у цьому свою мету. Безперечно, йдеться і про своєрідну провокацію — займати польські патрулі в одному місці для того, щоб в іншому місці намагатися провести через кордон іншу групу", — заявила Катажина Зданович.

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