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Польські прикордонники завернули майже 200 мігрантів з Білорусі за добу

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 24 серпня 2023, 18:27
Польські прикордонники завернули майже 200 мігрантів з Білорусі за добу
Getty Images

Протягом минулої доби прикордонники Польщі розвернули на кордоні з Білоруссю 175 незаконних мігрантів.

Джерело: Прикордонна служба Польщі, яку цитує "Європейська правда"

Деталі: Прикордонники повідомили, що серед 175 іноземців, які намагалися нелегально потрапити до Польщі, були переважно Камеруну, Ефіопії та Ємену. Дев’ять осіб спробували перетнути річку Пшевлока. У затриманих виявили російські проїзні документи. 

Крім того, прикордонники затримали на території Сілезького воєводства двох громадян Грузії, яких підозрюють у причетності до схем нелегального перетину кордону ЄС. Затримання й обшуки стали результатом давнішого розслідування, яке почали у березні після затримання перевізників нелегальних мігрантів в районі прикордонного міста Наревка.

Речниця Підляського відділу Прикордонної служби Катажина Зданович, яку цитує Polskie Radio, заявила, що каміння та петарди, якими мігранти кидаються у польські патрулі, вочевидь надає їм білоруська сторона. 

"Битої цегли, бруківки, каміння з залізничних переїздів у Біловезькій пущі природно немає. Білоруські служби мають у цьому свою мету. Безперечно, йдеться і про своєрідну провокацію — займати польські патрулі в одному місці для того, щоб в іншому місці намагатися провести через кордон іншу групу", — заявила Катажина Зданович.

Нагадаємо:

  • Перед цим про велику групу чисельністю понад 100 осіб Польща повідомляла на початку місяця. Прикордонники вважають, що тих мігрантів організовано привезли з Москви.
  • Нагадаємо, кількість спроб нелегального перетину кордону з Білорусі зросла і на кордонах Латвії. Латвійські прикордонники також повідомляють, що нелегальні мігранти стали частіше діяти агресивно. 

Теми: ПольщаБілорусьміграціякордон
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