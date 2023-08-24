Польские пограничники завернули почти 200 мигрантов из Беларуси за сутки

За прошедшие сутки пограничники Польши развернули на границе с Беларусью 175 незаконных мигрантов.

Источник: Пограничная служба Польши, которую цитирует "Европейская правда"

Детали: По данным ведомства, 175 иностранцев, которые пытались нелегально попасть в Польшу, были преимущественно из Камеруна, Эфиопии и Йемена. Девять человек попытались пересечь реку Пшевлока. У задержанных обнаружили российские проездные документы.

Кроме того, пограничники задержали на территории Силезского воеводства двух граждан Грузии, которых подозревают в причастности к схемам нелегального пересечения границы ЕС. Задержания и обыски стали результатом более давнего расследования, которое начали в марте после задержания перевозчиков нелегальных мигрантов в районе пограничного города Наревка.

Пресс-секретарь Подляского отдела Пограничной службы Катажина Зданович, которую цитирует Polskie Radio, заявила, что камни и петарды, которыми мигранты бросаются в польские патрули, очевидно предоставляет им белорусская сторона.

"Битого кирпича, брусчатки, камней с железнодорожных переездов в Беловежской пуще естественно нет. Белорусские службы имеют в этом свою цель. Бесспорно, речь идет и о своеобразной провокации – занимать польские патрули в одном месте для того, чтобы в другом месте пытаться провести через границу другую группу", – заявила Катажина Зданович.

Напомним: