У Києві судимий за дезертирство розбещував 12-річну дівчинку - прокуратура

У Києві затримали раніше судимого за дезертирство та зберігання наркотиків чоловіка, який підозрюється в розбещенні 12-річної дівчини.

Джерело: Офіс генерального прокурора

Деталі: За даними слідства, уродженець Харківщини зайшов за дитиною у ліфт багатоповерхівки, де "вчинив відносно неї розпусні дії".

Його затримали правоохоронці. Під час проведення обшуку у зловмисника вилучили речовину, схожу на наркотики.

Офіс генерального прокурора

Наразі готується повідомлення про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Окрім цього, чоловіка перевіряють на причетність до аналогічних злочинів.