У Києві судимий за дезертирство розбещував 12-річну дівчинку - прокуратура
Четвер, 24 серпня 2023, 19:02
У Києві затримали раніше судимого за дезертирство та зберігання наркотиків чоловіка, який підозрюється в розбещенні 12-річної дівчини.
Джерело: Офіс генерального прокурора
Деталі: За даними слідства, уродженець Харківщини зайшов за дитиною у ліфт багатоповерхівки, де "вчинив відносно неї розпусні дії".
Його затримали правоохоронці. Під час проведення обшуку у зловмисника вилучили речовину, схожу на наркотики.
Наразі готується повідомлення про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Окрім цього, чоловіка перевіряють на причетність до аналогічних злочинів.