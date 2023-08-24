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У Києві судимий за дезертирство розбещував 12-річну дівчинку - прокуратура

"Українська правда"Четвер, 24 серпня 2023, 19:02
У Києві судимий за дезертирство розбещував 12-річну дівчинку - прокуратура
Офіс генерального прокурора

У Києві затримали раніше судимого за дезертирство та зберігання наркотиків чоловіка, який підозрюється в розбещенні 12-річної дівчини.

Джерело: Офіс генерального прокурора

Деталі: За даними слідства, уродженець Харківщини зайшов за дитиною у ліфт багатоповерхівки, де "вчинив відносно неї розпусні дії".

Його затримали правоохоронці. Під час проведення обшуку у зловмисника вилучили речовину, схожу на наркотики.

Офіс генерального прокурора
Офіс генерального прокурора

Наразі готується повідомлення про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Окрім цього, чоловіка перевіряють на причетність до аналогічних злочинів.

Теми: прокуратураКиїв
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