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В Киеве судимый за дезертирство развращал 12-летнюю девочку - прокуратура

"Украинская правда"Четверг, 24 августа 2023, 19:02
В Киеве судимый за дезертирство развращал 12-летнюю девочку - прокуратура
Офис генерального прокурора

В Киеве задержали ранее судимого за дезертирство и хранение наркотиков мужчину, который подозревается в развращении 12-летней девочки.

Источник: Офис генерального прокурора

Детали: По данным следствия, уроженец Харьковщины зашел за ребенком в лифт многоэтажки, где "совершил в отношении нее развратные действия".

Его задержали правоохранители. Во время проведения обыска у злоумышленника изъяли вещество, похожее на наркотики.

Офис генерального прокурора
Офис генерального прокурора

Сейчас готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Кроме этого, мужчину проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

Темы: прокуратураКиев
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