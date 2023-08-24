В Киеве судимый за дезертирство развращал 12-летнюю девочку - прокуратура
Четверг, 24 августа 2023, 19:02
В Киеве задержали ранее судимого за дезертирство и хранение наркотиков мужчину, который подозревается в развращении 12-летней девочки.
Источник: Офис генерального прокурора
Детали: По данным следствия, уроженец Харьковщины зашел за ребенком в лифт многоэтажки, где "совершил в отношении нее развратные действия".
Его задержали правоохранители. Во время проведения обыска у злоумышленника изъяли вещество, похожее на наркотики.
Сейчас готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.
Кроме этого, мужчину проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.