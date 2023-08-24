Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський: Ми не повинні втратити мотивацію наших військових

"Українська правда"Четвер, 24 серпня 2023, 20:21
Володимир Зеленський, сайт президента України
president.gov.ua

Українські військові мають залишатися вмотивованими, а тому вони повинні знати, що їхні життя цінують і бережуть. 

Джерело: Володимир Зеленський на пресконференції з прем'єром Норвегії в Києві, передає сайт президента

Деталі: Зеленський заявив, що з цією метою Україна веде переговори з партнерами щодо надання броньованих евакуаційних медичних машин.

Пряма мова: "Позитивний контрнаступ потрібен, я впевнений, усьому світу. Бо Україна воює за наші спільні цінності. Хочеться, щоб це нарешті усвідомили всі у світі".

Деталі: Президент акцентував, що успіх українського контрнаступу залежить від багатьох чинників, і є низка викликів, які впливають на цей процес.

Зокрема, Зеленський нагадав про високу щільність мінування на захоплених Росією українських територіях.

Пряма мова: "Тисячі мін, усе заміновано, але бійці йдуть уперед, ми в них віримо".

Теми: президентвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Кулеба пояснив, чому не можна домовлятися про мир з Путіним: Нема довіри

Шурма назвав Коломойського замовником розслідування Bihus.Info, там відповіли

Слід Авакова: журналісти з’ясували, хто володіє Telegram-каналом "Труха"

Зеленський звільнив голову Донецької ОВА Кириленка

МЗС відреагувало на слова Путіна про єврейське походження Зеленського

Блінкен у середу приїде до Києва – ЗМІ

Усі новини...
президент
Хорватія готова надавати порти на Дунаї та в Адріатичному морі для українського зерна
Вучич підтвердив, що зустрінеться із Зеленським у Греції
Адвокати Трампа просять відкласти розгляд справи на півтора роки
Останні новини
04:27
Через ракетну загрозу в Києві та низці областей оголошена повітряна тривога
04:05
Пентагон цієї ночі випробовує міжконтинентальну балістичну ракету 
03:32
Британський уряд заборонить "ПВК Вагнер" і конфіскує активи – міністр
02:51
Українські військові просуваються вздовж російських укріплень на Запоріжжі - ISW
01:42
ЦНС: на Запоріжжі окупанти готуються до відступу − розграбували завод у Токмаку
01:03
Кубинців змушували воювати за Росію в Україні — МЗС Куби
00:42
оновленоНа Одещині була загроза застосування "Шахедів" — ПС
00:24
Міноборони РФ заявило про атаку безпілотників на Брянщині
00:05
Зеленський про постачання ЗСУ: Всі запити воїнів будуть у генералів
23:37
У Білому домі побачили дію санкцій через переговори Росії з КНДР
Усі новини...
Реклама: