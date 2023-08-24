Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський: Ми не повинні втратити мотивацію наших військових

"Українська правда"Четвер, 24 серпня 2023, 20:21
Володимир Зеленський, сайт президента України
president.gov.ua

Українські військові мають залишатися вмотивованими, а тому вони повинні знати, що їхні життя цінують і бережуть. 

Джерело: Володимир Зеленський на пресконференції з прем'єром Норвегії в Києві, передає сайт президента

Деталі: Зеленський заявив, що з цією метою Україна веде переговори з партнерами щодо надання броньованих евакуаційних медичних машин.

Пряма мова: "Позитивний контрнаступ потрібен, я впевнений, усьому світу. Бо Україна воює за наші спільні цінності. Хочеться, щоб це нарешті усвідомили всі у світі".

Деталі: Президент акцентував, що успіх українського контрнаступу залежить від багатьох чинників, і є низка викликів, які впливають на цей процес.

Зокрема, Зеленський нагадав про високу щільність мінування на захоплених Росією українських територіях.

Пряма мова: "Тисячі мін, усе заміновано, але бійці йдуть уперед, ми в них віримо".

Теми: президентвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський призначив нового представника у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

фотоРосійські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Усі новини...
президент
Хорватія готова надавати порти на Дунаї та в Адріатичному морі для українського зерна
Вучич підтвердив, що зустрінеться із Зеленським у Греції
Адвокати Трампа просять відкласти розгляд справи на півтора роки
Останні новини
11:13
Мінфін розмістив ОВДП на 7,5 мільярда
11:12
інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитуванння
11:05
ЗМІ: Санкції ЄС проти росіян можуть діяти і після їхньої смерті
10:48
Будь-якої миті могла померти: у Львові врятували жінку з 10-сантиметровою пухлиною наднирників
10:47
Blue Origin Безоса запустила першу ракету після аварії у вересні 2022 року
10:46
Реформи за мільярди: що Україна пообіцяла МВФ зробити у 2024 році
10:44
Зеленський призначив нового представника у Раді
10:40
Курс валют на 20 грудня: гривня продовжує слабнути щодо долара та євро
10:31
США домовляються з Японією про ракети для ЗРК Patriot, щоб допомогти Україні – WP
10:25
Toshiba виключили з лістингу на Токійській біржі
Усі новини...
Реклама: