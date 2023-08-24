Зеленський: Ми не повинні втратити мотивацію наших військових

Українські військові мають залишатися вмотивованими, а тому вони повинні знати, що їхні життя цінують і бережуть.

Джерело: Володимир Зеленський на пресконференції з прем'єром Норвегії в Києві, передає сайт президента

Деталі: Зеленський заявив, що з цією метою Україна веде переговори з партнерами щодо надання броньованих евакуаційних медичних машин.

Пряма мова: "Позитивний контрнаступ потрібен, я впевнений, усьому світу. Бо Україна воює за наші спільні цінності. Хочеться, щоб це нарешті усвідомили всі у світі".

Деталі: Президент акцентував, що успіх українського контрнаступу залежить від багатьох чинників, і є низка викликів, які впливають на цей процес.

Зокрема, Зеленський нагадав про високу щільність мінування на захоплених Росією українських територіях.

Пряма мова: "Тисячі мін, усе заміновано, але бійці йдуть уперед, ми в них віримо".