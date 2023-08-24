Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский: Мы не должны потерять мотивацию наших военных

"Украинская правда"Четверг, 24 августа 2023, 20:21
Владимир Зеленский, сайт президента Украины
president.gov.ua

Украинские военные должны оставаться мотивированными, а поэтому они должны знать, что их жизни ценят и берегут. 

Источник: Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьером Норвегии в Киеве, передает сайт президента

Детали: Зеленский заявил, что с этой целью Украина ведет переговоры с партнерами о предоставлении бронированных эвакуационных медицинских машин.

Прямая речь: "Положительное контрнаступление нужно, я уверен, всему миру. Потому что Украина воюет за наши общие ценности. Хочется, чтобы это наконец осознали все в мире".

Детали: Президент акцентировал, что успех украинского контрнаступления зависит от многих факторов, и есть ряд вызовов, которые влияют на этот процесс.

В частности, Зеленский напомнил о высокой плотности минирования на захваченных Россией украинских территориях.

Прямая речь: "Тысячи мин, все заминировано, но бойцы идут вперед, мы в них верим".

Темы: президентвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
президент
Хорватия готова предоставлять порты на Дунае и в Адриатическом море для украинского зерна
Вучич подтвердил, что встретится с Зеленским в Греции
Адвокаты Трампа просят отложить рассмотрение дела на полтора года
Последние новости
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
Все новости...
Реклама: