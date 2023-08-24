Зеленский: Мы не должны потерять мотивацию наших военных

Украинские военные должны оставаться мотивированными, а поэтому они должны знать, что их жизни ценят и берегут.

Источник: Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьером Норвегии в Киеве, передает сайт президента

Детали: Зеленский заявил, что с этой целью Украина ведет переговоры с партнерами о предоставлении бронированных эвакуационных медицинских машин.

Прямая речь: "Положительное контрнаступление нужно, я уверен, всему миру. Потому что Украина воюет за наши общие ценности. Хочется, чтобы это наконец осознали все в мире".

Детали: Президент акцентировал, что успех украинского контрнаступления зависит от многих факторов, и есть ряд вызовов, которые влияют на этот процесс.

В частности, Зеленский напомнил о высокой плотности минирования на захваченных Россией украинских территориях.

Прямая речь: "Тысячи мин, все заминировано, но бойцы идут вперед, мы в них верим".