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Зеленский: Мы не должны потерять мотивацию наших военных

"Украинская правда"Четверг, 24 августа 2023, 20:21
Владимир Зеленский, сайт президента Украины
president.gov.ua

Украинские военные должны оставаться мотивированными, а поэтому они должны знать, что их жизни ценят и берегут. 

Источник: Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьером Норвегии в Киеве, передает сайт президента

Детали: Зеленский заявил, что с этой целью Украина ведет переговоры с партнерами о предоставлении бронированных эвакуационных медицинских машин.

Прямая речь: "Положительное контрнаступление нужно, я уверен, всему миру. Потому что Украина воюет за наши общие ценности. Хочется, чтобы это наконец осознали все в мире".

Детали: Президент акцентировал, что успех украинского контрнаступления зависит от многих факторов, и есть ряд вызовов, которые влияют на этот процесс.

В частности, Зеленский напомнил о высокой плотности минирования на захваченных Россией украинских территориях.

Прямая речь: "Тысячи мин, все заминировано, но бойцы идут вперед, мы в них верим".

Темы: президентвойна
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