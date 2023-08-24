США ввели санкції щодо матері Кадирова та директора "Артеку"

Сполучені Штати запровадили нові санкції проти росіян, пов'язаних з війною Росії проти України. Серед них матір керівника Чечні Рамзана Кадирова та директор дитячого табору "Артек".

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Управління з контролю за іноземними активами опублікувало список російських громадян, до яких застосовують персональні санкції. У ньому переважно посадовці, причетні до депортації українських дітей.

Зокрема, у списку:

- Ірина Агєєва, уповноважена з прав дитини у Калузькій області;

- Ірина Черкасова уповноважена з прав дитини в Ростовській області;

- Галина П'ятих – уповноважена з прав дитини в Бєлгородській області;

- Олена Шапурова – ставлениця російської влади, відповідальна за освіту в окупованих районах Запорізької області;

- директор дитячого табору "Артек" Костянтин Федоренко та сам табір "Артек"



- матір Рамзана Кадирова Аймані Кадирова та фонд імені Ахмата Кадирова, який вона очолює;

- керівник уряду Чечні Муслім Хучієв;

- уповноважений з прав людини у Чечні Мансур Солтаєв

- Замід Чалаєв – очільник "спецполку поліції" очільника Чечні Рамзана Кадирова;



- Владімір Коваленко – керівник "Юнармії" в окупованому Севастополі;

- Владімір Нечаєв – ректор Севастопольського державного університету.

Нагадаємо: