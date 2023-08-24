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США ввели санкції щодо матері Кадирова та директора "Артеку"

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 24 серпня 2023, 20:45
США ввели санкції щодо матері Кадирова та директора Артеку
Кадиров з матір'ю, фото: росзмі

Сполучені Штати запровадили нові санкції проти росіян, пов'язаних з війною Росії проти України. Серед них матір керівника Чечні Рамзана Кадирова та директор дитячого табору "Артек".

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Управління з контролю за іноземними активами опублікувало список російських громадян, до яких застосовують персональні санкції. У ньому переважно посадовці, причетні до депортації українських дітей.

Зокрема, у списку:

- Ірина Агєєва, уповноважена з прав дитини у Калузькій області; 

- Ірина Черкасова уповноважена з прав дитини в Ростовській області;

- Галина П'ятих – уповноважена з прав дитини в Бєлгородській області;

- Олена Шапурова – ставлениця російської влади, відповідальна за освіту в окупованих районах Запорізької області;

- директор дитячого табору "Артек" Костянтин Федоренко та сам табір "Артек"

- матір Рамзана Кадирова Аймані Кадирова та фонд імені Ахмата Кадирова, який вона очолює; 

- керівник уряду Чечні Муслім Хучієв;

- уповноважений з прав людини у Чечні Мансур Солтаєв

- Замід Чалаєв – очільник "спецполку поліції" очільника Чечні Рамзана Кадирова; 

- Владімір Коваленко – керівник "Юнармії" в окупованому Севастополі;

- Владімір Нечаєв – ректор Севастопольського державного університету.

Нагадаємо:

Теми: КадировСШАсанкції
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