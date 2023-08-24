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США ввели санкции в отношении матери Кадырова и директора "Артека"

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 24 августа 2023, 20:45
США ввели санкции в отношении матери Кадырова и директора Артека
Кадыров с матерью, фото: россми

Соединенные Штаты ввели новые санкции против россиян, связанных с войной России против Украины. Среди них мать руководителя Чечни Рамзана Кадырова и директор детского лагеря "Артек".

Источник: "Европейская правда"

Детали: Управление по контролю за иностранными активами опубликовало список российских граждан, к которым применяют персональные санкции. В нем преимущественно чиновники, причастные к депортации украинских детей.

В частности, в списке:

- Ирина Агеева, уполномоченная по правам ребенка в Калужской области;

- Ирина Черкасова уполномоченная по правам ребенка в Ростовской области;

- Галина Пятых – уполномоченная по правам ребенка в Белгородской области;

- Елена Шапурова – ставленница российских властей, ответственная за образование в оккупированных районах Запорожской области;

- директор детского лагеря "Артек" Константин Федоренко и сам лагерь "Артек"

- мать Рамзана Кадырова Аймани Кадырова и фонд имени Ахмата Кадырова, который она возглавляет;

- руководитель правительства Чечни Муслим Хучиев;

- уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев

- Замид Чалаев – глава "спецполка полиции" главы Чечни Рамзана Кадырова;

- Владимир Коваленко – руководитель "Юнармии" в оккупированном Севастополе;

- Владимир Нечаев – ректор Севастопольского государственного университета.

Напомним:

Темы: КадыровСШАсанкции
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