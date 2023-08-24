Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

США ввели санкции в отношении матери Кадырова и директора "Артека"

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 24 августа 2023, 20:45
США ввели санкции в отношении матери Кадырова и директора Артека
Кадыров с матерью, фото: россми

Соединенные Штаты ввели новые санкции против россиян, связанных с войной России против Украины. Среди них мать руководителя Чечни Рамзана Кадырова и директор детского лагеря "Артек".

Источник: "Европейская правда"

Детали: Управление по контролю за иностранными активами опубликовало список российских граждан, к которым применяют персональные санкции. В нем преимущественно чиновники, причастные к депортации украинских детей.

В частности, в списке:

- Ирина Агеева, уполномоченная по правам ребенка в Калужской области;

- Ирина Черкасова уполномоченная по правам ребенка в Ростовской области;

- Галина Пятых – уполномоченная по правам ребенка в Белгородской области;

- Елена Шапурова – ставленница российских властей, ответственная за образование в оккупированных районах Запорожской области;

- директор детского лагеря "Артек" Константин Федоренко и сам лагерь "Артек"

- мать Рамзана Кадырова Аймани Кадырова и фонд имени Ахмата Кадырова, который она возглавляет;

- руководитель правительства Чечни Муслим Хучиев;

- уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев

- Замид Чалаев – глава "спецполка полиции" главы Чечни Рамзана Кадырова;

- Владимир Коваленко – руководитель "Юнармии" в оккупированном Севастополе;

- Владимир Нечаев – ректор Севастопольского государственного университета.

Напомним:

Темы: КадыровСШАсанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Кадыров
Сын Кадырова избил уроженца Украины, которому вменяют сожжение Корана
Британская разведка рассказала, как Кадыров доказывает свою лояльность Путину
Заводы "Балтика" и Danone в России передали другу Путина и племяннику Кадырова − СМИ
Последние новости
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
Все новости...
Реклама: