США почнуть навчання українців на F-16 вже у вересні - New York Times
Четвер, 24 серпня 2023, 21:25
У планах Пентагона почати тренування українських пілотів на винищувачах F-16 у США у вересні.
Джерело: The New York Times із посиланням на неназваного американського посадовця, пише "Європейська правда"
Деталі: За даними газети, США змінили підхід і вирішили долучитись до навчання льотчиків із України, щойно українська сторона їх відбере – хоча раніше планувалось, що навчання відбуватиметься лише в Європі.
Льотчики спочатку пройдуть підготовку з англійської мови в Техасі, а потім розпочнуть кількамісячну льотну підготовку в Арізоні. Наразі не відомо, які саме українські льотчики навчатимуться у США на F-16 – ті, хто спершу мав їхати до Європи, чи додаткова група.
Нагадаємо:
- Раніше повідомлялося, що США навчатимуть українських пілотів на винищувачах F-16, якщо європейські країни відставатимуть від складеного ними графіка або якщо кількість льотчиків значно збільшиться.
- Як відомо, українські льотчики вже почали навчання на винищувачах F-16 у Данії. Також відомо, що до навчання українців на F-16 долучиться Греція та Португалія.
- Данія, Нідерланди і Норвегія оголосили про рішення передати Києву ці літаки після завершення навчання.