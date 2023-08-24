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США почнуть навчання українців на F-16 вже у вересні - New York Times

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 24 серпня 2023, 21:25
США почнуть навчання українців на F-16 вже у вересні - New York Times
ЛІТАК F-16. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З ВІКІПЕДІЇ

У планах Пентагона почати тренування українських пілотів на винищувачах F-16 у США у вересні.

Джерело: The New York Times із посиланням на неназваного американського посадовця, пише "Європейська правда"

Деталі: За даними газети, США змінили підхід і вирішили долучитись до навчання льотчиків із України, щойно українська сторона їх відбере – хоча раніше планувалось, що навчання відбуватиметься лише в Європі.

Льотчики спочатку пройдуть підготовку з англійської мови в Техасі, а потім розпочнуть кількамісячну льотну підготовку в Арізоні. Наразі не відомо, які саме українські льотчики навчатимуться у США на F-16 – ті, хто спершу мав їхати до Європи, чи додаткова група.

Очікується, що рішення про навчання можуть оголосити ввечері в четвер із нагоди Дня незалежності України.

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Теми: винищувачіСШАУкраїна
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