США начнут обучение украинцев на F-16 уже в сентябре - New York Times
В планах Пентагона начать тренировки украинских пилотов на истребителях F-16 в США в сентябре.
Источник: The New York Times со ссылкой на неназванного американского чиновника, пишет "Европейская правда"
Детали: По данным газеты, США изменили подход и решили присоединиться к обучению летчиков из Украины, как только украинская сторона их отберет – хотя ранее планировалось, что обучение будет проходить только в Европе.
Летчики сначала пройдут подготовку по английскому языку в Техасе, а затем начнут многомесячную летную подготовку в Аризоне. Пока не известно, какие именно украинские летчики будут учиться в США на F-16 – те, кто сначала должен был ехать в Европу, или дополнительная группа.
Ожидается, что решение об обучении могут объявить вечером в четверг по случаю Дня независимости Украины.
Напомним:
- Ранее сообщалось, что США будут обучать украинских пилотов на истребителях F-16, если европейские страны будут отставать от составленного ими графика или если количество летчиков значительно увеличится.
- Как известно, украинские летчики уже начали обучение на истребителях F-16 в Дании. Также стало известно, что к обучению украинцев на F-16 присоединятся Греция и Португалия.
- Дания, Нидерланды и Норвегия объявили о решении передать Киеву эти самолеты после завершения обучения.