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США начнут обучение украинцев на F-16 уже в сентябре - New York Times

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 24 августа 2023, 21:25
США начнут обучение украинцев на F-16 уже в сентябре - New York Times
САМОЛЕТ F-16. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ИЗ ВИКИПЕДИИ

В планах Пентагона начать тренировки украинских пилотов на истребителях F-16 в США в сентябре.

Источник: The New York Times со ссылкой на неназванного американского чиновника, пишет "Европейская правда"

Детали: По данным газеты, США изменили подход и решили присоединиться к обучению летчиков из Украины, как только украинская сторона их отберет – хотя ранее планировалось, что обучение будет проходить только в Европе.

Летчики сначала пройдут подготовку по английскому языку в Техасе, а затем начнут многомесячную летную подготовку в Аризоне. Пока не известно, какие именно украинские летчики будут учиться в США на F-16 – те, кто сначала должен был ехать в Европу, или дополнительная группа.

Ожидается, что решение об обучении могут объявить вечером в четверг по случаю Дня независимости Украины.

Напомним:

Темы: истребителиСШАУкраина
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