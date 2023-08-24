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Київське "Динамо" та "Зоря" програли свої єврокубкові матчі

Станіслав ПогоріловЧетвер, 24 серпня 2023, 22:33
Київське Динамо та Зоря програли свої єврокубкові матчі
Фото: Київське "Динамо" у Facebook

Київське "Динамо" програло перший матч у плей-оф раунді кваліфікації Ліги конференцій проти турецького "Бешикташа" з рахунком 2:3, а луганська "Зоря" програла чеській "Славії" у плей-оф кваліфікації Ліги Європи - матч у Празі завершився перемогою господарів 2:0.

Джерело: "Суспільне Спорт"

Деталі: Поєдинок проти турецького "Бешикташа" кияни закінчили поразкою 2:3, а матч у Празі завершився перемогою господарів 2:0.

До плей-оф раунду кваліфікації Ліги конференцій "Динамо" пройшло, після того, як здолало у 2-матчевому протистоянні грецький "Аріс". Ключовою стала серія пенальті, у якій кияни перемогли з рахунком 6:5.

Наступний суперником "Динамо" став турецький "Бешикташ". Команди ведуть боротьбу за єврокубкову осінь: переможець зіграє у груповій стадії Ліги конференцій, а ось клуб, що поступиться, втратить єврокубки.

Луганці кваліфікувалися безпосередньо до відбіркового плей-оф у статусі бронзових призерів чемпіонату України. За путівку до групового раунду "Зорі" випало зіграти зі "Славією", що в третьому раунді залишила поза турніром український "Дніпро-1".

Теми: футболспорт
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