Київське "Динамо" та "Зоря" програли свої єврокубкові матчі

Київське "Динамо" програло перший матч у плей-оф раунді кваліфікації Ліги конференцій проти турецького "Бешикташа" з рахунком 2:3, а луганська "Зоря" програла чеській "Славії" у плей-оф кваліфікації Ліги Європи - матч у Празі завершився перемогою господарів 2:0.

Джерело: "Суспільне Спорт"

Деталі: Поєдинок проти турецького "Бешикташа" кияни закінчили поразкою 2:3, а матч у Празі завершився перемогою господарів 2:0.

До плей-оф раунду кваліфікації Ліги конференцій "Динамо" пройшло, після того, як здолало у 2-матчевому протистоянні грецький "Аріс". Ключовою стала серія пенальті, у якій кияни перемогли з рахунком 6:5.

Наступний суперником "Динамо" став турецький "Бешикташ". Команди ведуть боротьбу за єврокубкову осінь: переможець зіграє у груповій стадії Ліги конференцій, а ось клуб, що поступиться, втратить єврокубки.

Луганці кваліфікувалися безпосередньо до відбіркового плей-оф у статусі бронзових призерів чемпіонату України. За путівку до групового раунду "Зорі" випало зіграти зі "Славією", що в третьому раунді залишила поза турніром український "Дніпро-1".