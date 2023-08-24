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Киевское "Динамо" и "Заря" проиграли свои еврокубковые матчи

Станислав ПогориловЧетверг, 24 августа 2023, 22:33
Киевское Динамо и Заря проиграли свои еврокубковые матчи
Фото: киевское "Динамо" в facebook

Киевское "Динамо" проиграло первый матч в плей-офф раунде квалификации Лиги конференций против турецкого "Бешикташа" со счетом 2:3, а луганская "Заря" проиграла чешской "Славии" в плей-офф квалификации Лиги Европы - матч в Праге завершился победой хозяев 2:0.

Источник: "Суспільне Спорт"

Детали: Поединок против турецкого "Бешикташа" киевляне закончили поражением 2:3, а матч в Праге завершился победой хозяев 2:0.

В плей-офф раунда квалификации Лиги конференций "Динамо" прошло, после того, как одолело в 2-матчевом противостоянии греческий "Арис". Ключевой стала серия пенальти, в которой киевляне победили со счетом 6:5.

Следующим соперником "Динамо" стал турецкий "Бешикташ". Команды ведут борьбу за еврокубковую осень: победитель сыграет в групповой стадии Лиги конференций, а вот клуб, который уступит, потеряет еврокубки.

Луганчане квалифицировались непосредственно в отборочный плей-офф в статусе бронзовых призеров чемпионата Украины. За путевку в групповой раунд "Заре" выпало сыграть со "Славией", которая в третьем раунде оставила вне турнира украинский "Днепр-1".

Темы: футболспорт
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