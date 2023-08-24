У Пентагоні підтвердили, що США навчатимуть українців на винищувачах F-16

Речник Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер заявив, що Сполучені Штати найближчим часом долучаться до програми навчання українських льотчиків на винищувачах F-16.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Як зазначив Райдер, США будуть навчати українців пілотувати та обслуговувати F-16 "на підтримку міжнародних зусиль із посилення довгострокових оборонних спроможностей України".

"Після курсів із англійської мови у вересні в жовтні очікується початок навчання льотчиків польотам на F-16 на авіабазі Морріс у Тусоні, штат Аризона", – додав він.

Він підкреслив, що американська підготовка буде доповнювати аналогічні зусилля союзників Вашингтона в Європі.

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