У Пентагоні підтвердили, що США навчатимуть українців на винищувачах F-16
Четвер, 24 серпня 2023, 23:20
Речник Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер заявив, що Сполучені Штати найближчим часом долучаться до програми навчання українських льотчиків на винищувачах F-16.
Джерело: "Європейська правда"
Деталі: Як зазначив Райдер, США будуть навчати українців пілотувати та обслуговувати F-16 "на підтримку міжнародних зусиль із посилення довгострокових оборонних спроможностей України".
"Після курсів із англійської мови у вересні в жовтні очікується початок навчання льотчиків польотам на F-16 на авіабазі Морріс у Тусоні, штат Аризона", – додав він.
Він підкреслив, що американська підготовка буде доповнювати аналогічні зусилля союзників Вашингтона в Європі.
Що було раніше:
- Перед цим повідомлялось, що США навчатимуть українських пілотів на винищувачах F-16, якщо європейські країни відставатимуть від складеного ними графіка або якщо кількість льотчиків значно збільшиться.
- Як відомо, українські льотчики вже почали навчання на винищувачах F-16 у Данії. Також відомо, що до навчання українців на F-16 долучиться Греція та Португалія.
- Данія, Нідерланди і Норвегія оголосили про рішення передати Києву ці літаки після завершення навчання.