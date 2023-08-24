В Пентагоне подтвердили, что США будут обучать украинцев на истребителях F-16
Четверг, 24 августа 2023, 23:20
Представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер заявил, что Соединенные Штаты в ближайшее время присоединятся к программе обучения украинских летчиков на истребителях F-16.
Источник: "Европейская правда"
Детали: Как отметил Райдер, США будут обучать украинцев пилотировать и обслуживать F-16 "в поддержку международных усилий по усилению долгосрочных оборонных возможностей Украины".
"После курсов по английскому языку в сентябре в октябре ожидается начало обучения летчиков полетам на F-16 на авиабазе Моррис в Тусоне, штат Аризона", – добавил он.
Он подчеркнул, что американская подготовка будет дополнять аналогичные усилия союзников Вашингтона в Европе.
Что паредшествовало:
- Перед этим сообщалось, что США будут обучать украинских пилотов на истребителях F-16, если европейские страны будут отставать от составленного ими графика или если количество летчиков значительно увеличится.
- Как известно, украинские летчики уже начали обучение на истребителях F-16 в Дании. Также стало известно, что к обучению украинцев на F-16 присоединятся Греция и Португалия.
- Дания, Нидерланды и Норвегия объявили о решении передать Киеву эти самолеты после завершения обучения.