Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Пентагоне подтвердили, что США будут обучать украинцев на истребителях F-16

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 24 августа 2023, 23:20
В Пентагоне подтвердили, что США будут обучать украинцев на истребителях F-16
Фото: Getty Images

Представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер заявил, что Соединенные Штаты в ближайшее время присоединятся к программе обучения украинских летчиков на истребителях F-16.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Как отметил Райдер, США будут обучать украинцев пилотировать и обслуживать F-16 "в поддержку международных усилий по усилению долгосрочных оборонных возможностей Украины".

"После курсов по английскому языку в сентябре в октябре ожидается начало обучения летчиков полетам на F-16 на авиабазе Моррис в Тусоне, штат Аризона", – добавил он.

Он подчеркнул, что американская подготовка будет дополнять аналогичные усилия союзников Вашингтона в Европе.

Что паредшествовало:

Темы: истребителиСШАУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака вражеских БпЛА на Одесскую область: погиб человек, есть разрушения

Украинские военные продвигаются вдоль российских укреплений на Запорожье - ISW

Шурма назвал Коломойского заказчиком расследования Bihus.Info, там ответили

След Авакова: журналисты выяснили, кто владеет Telegram-каналом "Труха"

Зеленский уволил главу Донецкой ОВА Кириленко

МИД отреагировал на слова Путина о еврейском происхождении Зеленского

Все новости...
истребители
США начнут обучение украинцев на F-16 уже в сентябре - New York Times
Премьер Норвегии раскрыл подробности передачи Украине F-16
Три страны согласились предоставить Украине F-16 – Зеленский подтвердил
Последние новости
06:47
Киев атаковали ракетами разного типа: все цели уничтожила ПВО
05:55
Атака вражеских БпЛА на Одесскую область: погиб человек, есть разрушения
05:54
ОбновленоВ Киеве работала ПВО
05:33
В Германии будут судить российского "крота" из разведки и его помощника
05:03
Обновлено от 04:27Из-за ракетной угрозы по всей Украине была объявлена воздушная тревога
04:05
Пентагон этой ночью испытывает межконтинентальную баллистическую ракету 
03:32
Британское правительство запретит "ЧВК Вагнер" и конфискует активы – министр
02:51
Украинские военные продвигаются вдоль российских укреплений на Запорожье - ISW
01:42
ЦНС: на Запорожье оккупанты готовятся к отступлению − разграбили завод в Токмаке
01:03
Кубинцев заставляли воевать за Россию в Украине — МИД Кубы
Все новости...
Реклама: