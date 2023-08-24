В Пентагоне подтвердили, что США будут обучать украинцев на истребителях F-16

Представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер заявил, что Соединенные Штаты в ближайшее время присоединятся к программе обучения украинских летчиков на истребителях F-16.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Как отметил Райдер, США будут обучать украинцев пилотировать и обслуживать F-16 "в поддержку международных усилий по усилению долгосрочных оборонных возможностей Украины".

"После курсов по английскому языку в сентябре в октябре ожидается начало обучения летчиков полетам на F-16 на авиабазе Моррис в Тусоне, штат Аризона", – добавил он.

Он подчеркнул, что американская подготовка будет дополнять аналогичные усилия союзников Вашингтона в Европе.

Что паредшествовало: