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Лідерство США у підтримці України спрямувало дугу історії в бік добра – Зеленський

"Українська правда"П'ятниця, 25 серпня 2023, 01:05
Лідерство США у підтримці України спрямувало дугу історії в бік добра – Зеленський
Зеленський і Байден. Фото з Telegram президента України

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом США Джозефом Байденом та подякував йому за привітання з Днем Незалежності.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова: "США взяли на себе провідну роль у консолідації глобальної підтримки України. Це вирішальне лідерство уможливило нашу боротьбу й спрямувало дугу історії в бік добра.

Разом ми доводимо, що свобода й незалежність варті того, щоб за них боротися".

Деталі: Зеленський подякував Байдену, Конгресу США та всім американцям за допомогу, наголосивши, що "ви можете розраховувати на Україну в захисті наших спільних цінностей".

Теми: СШАЗеленськийБайден
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