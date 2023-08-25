Лідерство США у підтримці України спрямувало дугу історії в бік добра – Зеленський

Зеленський і Байден. Фото з Telegram президента України

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом США Джозефом Байденом та подякував йому за привітання з Днем Незалежності.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова: "США взяли на себе провідну роль у консолідації глобальної підтримки України. Це вирішальне лідерство уможливило нашу боротьбу й спрямувало дугу історії в бік добра.

Разом ми доводимо, що свобода й незалежність варті того, щоб за них боротися".

Деталі: Зеленський подякував Байдену, Конгресу США та всім американцям за допомогу, наголосивши, що "ви можете розраховувати на Україну в захисті наших спільних цінностей".