Лідерство США у підтримці України спрямувало дугу історії в бік добра – Зеленський
П'ятниця, 25 серпня 2023, 01:05
Президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом США Джозефом Байденом та подякував йому за привітання з Днем Незалежності.
Джерело: Зеленський у Telegram
Пряма мова: "США взяли на себе провідну роль у консолідації глобальної підтримки України. Це вирішальне лідерство уможливило нашу боротьбу й спрямувало дугу історії в бік добра.
Разом ми доводимо, що свобода й незалежність варті того, щоб за них боротися".
Деталі: Зеленський подякував Байдену, Конгресу США та всім американцям за допомогу, наголосивши, що "ви можете розраховувати на Україну в захисті наших спільних цінностей".