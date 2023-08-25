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Лидерство США в поддержке Украины направило дугу истории в сторону добра – Зеленский

"Украинская правда"Пятница, 25 августа 2023, 01:05
Лидерство США в поддержке Украины направило дугу истории в сторону добра – Зеленский
Зеленский и Байден. Фото из Telegram президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом США Джозефом Байденом и поблагодарил его за поздравления с Днем Независимости.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь: "США взяли на себя ведущую роль в консолидации глобальной поддержки Украины. Это решающее лидерство сделало возможным нашу борьбу и направило дугу истории в сторону добра.

Вместе мы доказываем, что свобода и независимость стоят того, чтобы за них бороться".

Детали: Зеленский поблагодарил Байдена, Конгресс США и всех американцев за помощь, подчеркнув, что "вы можете рассчитывать на Украину в защите наших общих ценностей".

Темы: СШАЗеленскийБайден
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