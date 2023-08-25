У Калузькій і Тульській областях прогриміли вибухи – росЗМІ
П'ятниця, 25 серпня 2023, 01:33
У Калузькій і Тульській областях РФ вночі 25 серпня прогриміла серія вибухів, московські аеропорти призупинили роботу.
Джерело: російські Telegram-канали "Baza" і "Astra", російське видання "ТАСС"
Деталі: Як пише "Baza", жителі Тульської і Калузької областей повідомляють про звуки вибухів і роботу ППО.
Зазначається, що жителі міст Обнінськ і Малоярославець Калузької області чули 3-4 вибухи.
Водночас "ТАСС" повідомив з посиланням на авіаслужби, що московські аеропорти "Домодєдово" і "Внуково" тимчасово закриті на приймання і виліт літаків.