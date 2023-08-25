У Калузькій і Тульській областях прогриміли вибухи – росЗМІ

Сліди у небі. ФОТО з Telegram "Baza"

У Калузькій і Тульській областях РФ вночі 25 серпня прогриміла серія вибухів, московські аеропорти призупинили роботу.

Джерело: російські Telegram-канали "Baza" і "Astra", російське видання "ТАСС"

Деталі: Як пише "Baza", жителі Тульської і Калузької областей повідомляють про звуки вибухів і роботу ППО.

Зазначається, що жителі міст Обнінськ і Малоярославець Калузької області чули 3-4 вибухи.

Водночас "ТАСС" повідомив з посиланням на авіаслужби, що московські аеропорти "Домодєдово" і "Внуково" тимчасово закриті на приймання і виліт літаків.