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В Калужской и Тульской областях прогремели взрывы – росСМИ

"Украинская правда"Пятница, 25 августа 2023, 01:33
В Калужской и Тульской областях прогремели взрывы – росСМИ
Следы в небесах. ФОТО из Telegram "Baza"

В Калужской и Тульской областях РФ ночью 25 августа прогремела серия взрывов, московские аэропорты приостановили работу.

Источник: российские Telegram-каналы "Baza" и "Astra", российское издание "ТАСС"

Детали: Как пишет "Baza", жители Тульской и Калужской областей сообщают о звуках взрывов и работе ПВО.

Отмечается, что жители городов Обнинск и Малоярославец Калужской области слышали 3-4 взрыва.

В то же время "ТАСС" сообщил со ссылкой на авиаслужбы, что московские аэропорты "Домодедово" и "Внуково" временно закрыты на прием и вылет самолетов.

Темы: Росcиявзрыв
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