В Калужской и Тульской областях прогремели взрывы – росСМИ

В Калужской и Тульской областях РФ ночью 25 августа прогремела серия взрывов, московские аэропорты приостановили работу.

Источник: российские Telegram-каналы "Baza" и "Astra", российское издание "ТАСС"

Детали: Как пишет "Baza", жители Тульской и Калужской областей сообщают о звуках взрывов и работе ПВО.

Отмечается, что жители городов Обнинск и Малоярославец Калужской области слышали 3-4 взрыва.

В то же время "ТАСС" сообщил со ссылкой на авиаслужбы, что московские аэропорты "Домодедово" и "Внуково" временно закрыты на прием и вылет самолетов.