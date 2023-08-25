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РФ активізувала тактичну авіацію на Запоріжжі

"Українська правда"П'ятниця, 25 серпня 2023, 02:17
РФ активізувала тактичну авіацію на Запоріжжі
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

У Запорізькій області оголошено повітряну тривогу через активізацію ворожої тактичної авіації.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram, голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко у Telegram

Дослівно ПС: "Запорізька область – тривога пов'язана з активністю ворожої тактичної авіації".

Деталі: Очільник ОВА зазначив, що є загроза застосування авіаційного озброєння (КАБ/КАР) для переднього краю Запорізької області.

Теми: Запорізька областьавіа
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