РФ активізувала тактичну авіацію на Запоріжжі
П'ятниця, 25 серпня 2023, 02:17
У Запорізькій області оголошено повітряну тривогу через активізацію ворожої тактичної авіації.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram, голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко у Telegram
Дослівно ПС: "Запорізька область – тривога пов'язана з активністю ворожої тактичної авіації".
Деталі: Очільник ОВА зазначив, що є загроза застосування авіаційного озброєння (КАБ/КАР) для переднього краю Запорізької області.