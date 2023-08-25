РФ активизировала тактическую авиацию на Запорожье
Пятница, 25 августа 2023, 02:17
В Запорожской области объявлена воздушная тревога из-за активизации вражеской тактической авиации.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram, председатель Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко в Telegram
Дословно ВС: "Запорожская область – тревога связана с активностью вражеской тактической авиации".
Детали: Глава ОВА отметил, что есть угроза применения авиационного вооружения (КАБ/КАР) для переднего края Запорожской области.