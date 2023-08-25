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Севастополь атакували безпілотники: окупанти стверджують, що всі БПЛА збито

"Українська правда"П'ятниця, 25 серпня 2023, 03:59
Севастополь атакували безпілотники: окупанти стверджують, що всі БПЛА збито
СЕВАСТОПОЛЬ, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З WIKIPEDIA

Так званий губернатор окупованого Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що вночі 25 серпня безпілотники спробували атакувати місто, однак нібито були збиті над Чорним морем.

Джерело: Развожаєв у Telegram

Пряма мова: "За попередніми даними в районі мису Херсонес знищено кілька БПЛА над морем".

Деталі: Очільник окупаційної адміністрації стверджує, що внаслідок атаки дронів екстрені служби не зафіксували жодних пошкоджень цивільної інфраструктури.

"Наразі в місті тихо. Але всі сили та служби перебувають у стані бойової готовності", – додав він.

Теми: СевастопольКрим
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