Севастополь атакували безпілотники: окупанти стверджують, що всі БПЛА збито
П'ятниця, 25 серпня 2023, 03:59
Так званий губернатор окупованого Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що вночі 25 серпня безпілотники спробували атакувати місто, однак нібито були збиті над Чорним морем.
Джерело: Развожаєв у Telegram
Пряма мова: "За попередніми даними в районі мису Херсонес знищено кілька БПЛА над морем".
Деталі: Очільник окупаційної адміністрації стверджує, що внаслідок атаки дронів екстрені служби не зафіксували жодних пошкоджень цивільної інфраструктури.
"Наразі в місті тихо. Але всі сили та служби перебувають у стані бойової готовності", – додав він.