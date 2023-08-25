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Севастополь атаковали беспилотники: оккупанты утверждают, что все БПЛА сбиты

"Украинская правда"Пятница, 25 августа 2023, 03:59
Севастополь атаковали беспилотники: оккупанты утверждают, что все БПЛА сбиты
СЕВАСТОПОЛЬ, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С WIKIPEDIA

Так называемый губернатор оккупированного Севастополя Михаил Развожаев заявил, что ночью 25 августа беспилотники попытались атаковать город, однако якобы были сбиты над Черным морем.

Источник: Развожаев в Telegram

Прямая речь: "По предварительным данным в районе мыса Херсонес уничтожено несколько БПЛА над морем".

Детали: Глава оккупационной администрации утверждает, что в результате атаки дронов экстренные службы не зафиксировали никаких повреждений гражданской инфраструктуры.

"Сейчас в городе тихо. Но все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности", – добавил он.

Темы: СевастопольКрым
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