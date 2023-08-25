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В Одесі лунають вибухи: працює ППО

"Українська правда"П'ятниця, 25 серпня 2023, 04:08
В Одесі лунають вибухи: працює ППО
НІЧНА ОДЕСА. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

В Одесі вночі 25 серпня лунають звуки вибухів, сили протиповітряної оборони відбивають ракетну атаку росіян на місто.

Джерело: "Суспільне" у Telegram, Повітряні сили ЗСУ у Telegram, Сили оборони півдня України у Telegram

Деталі: Близько 4-ї години "Суспільне" повідомило про вибухи в Одесі.

У Силах оборони півдня заявили, що працює ППО. Мешканців регіону закликали не знімати роботу ППО і перебувати в укриттях.

Перед тим Повітряні сили попередили, що Одеській області загрожує ракетна небезпека.

Теми: ОдесаППОвибух
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