В Одесі лунають вибухи: працює ППО

В Одесі вночі 25 серпня лунають звуки вибухів, сили протиповітряної оборони відбивають ракетну атаку росіян на місто.

Джерело: "Суспільне" у Telegram, Повітряні сили ЗСУ у Telegram, Сили оборони півдня України у Telegram

Деталі: Близько 4-ї години "Суспільне" повідомило про вибухи в Одесі.

У Силах оборони півдня заявили, що працює ППО. Мешканців регіону закликали не знімати роботу ППО і перебувати в укриттях.

Перед тим Повітряні сили попередили, що Одеській області загрожує ракетна небезпека.