Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Одесі лунають вибухи: працює ППО

"Українська правда"П'ятниця, 25 серпня 2023, 04:08
В Одесі лунають вибухи: працює ППО
НІЧНА ОДЕСА. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

В Одесі вночі 25 серпня лунають звуки вибухів, сили протиповітряної оборони відбивають ракетну атаку росіян на місто.

Джерело: "Суспільне" у Telegram, Повітряні сили ЗСУ у Telegram, Сили оборони півдня України у Telegram

Деталі: Близько 4-ї години "Суспільне" повідомило про вибухи в Одесі.

У Силах оборони півдня заявили, що працює ППО. Мешканців регіону закликали не знімати роботу ППО і перебувати в укриттях.

Перед тим Повітряні сили попередили, що Одеській області загрожує ракетна небезпека.

Теми: ОдесаППОвибух
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

До Києва прибув держсекретар США

ППО знищила 23 з 33 ворожих цілей – Повітряні сили

Атака ворожих БпЛА на Одещину: загинула людина, є руйнування

Українські військові просуваються вздовж російських укріплень на Запоріжжі - ISW

Шурма назвав Коломойського замовником розслідування Bihus.Info, там відповіли

Слід Авакова: журналісти з’ясували, хто володіє Telegram-каналом "Труха"

Усі новини...
Одеса
У бік Одеси летять ворожі безпілотники
Греція пропонує допомогу у відбудові Одеси
Перше судно, яке вийшло з порту Одеси без "зернової ініціативи", прибуло до Стамбула
Останні новини
11:54
У Києві затримали чоловіка, який упродовж шести років розбещував доньку – поліція
11:51
ПриватБанк почав видавати кредити бізнесу за програмою співробітництва з ЄБРР
11:48
З сайту Міноборони РФ видалили дані про Суровікіна
11:44
Суд ЄС відмовив наближеному до Путіна олігарху у скасуванні санкцій
11:39
Суд переніс розгляд апеляції Коломойського
11:32
оновлено від 10:42У Запоріжжі пролунав потужний вибух: є потерпілі
11:11
Кабмін офіційно подав Кириленка на посаду голови Антимонопольного комітету
11:09
мапаЗСУ намагаються розширити клин біля Роботиного, щоб іти далі – NYT
10:58
Скільки заробляють фрілансери в Україні: огляд ринку
10:57
Осушення Каховського водосховища може призвести до опустелювання півдня України – Міноборони
Усі новини...
Реклама: