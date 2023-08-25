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В Одессе раздаются взрывы: работает ПВО

"Украинская правда"Пятница, 25 августа 2023, 04:08
В Одессе раздаются взрывы: работает ПВО
НОЧНАЯ ОДЕССА. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

В Одессе ночью 25 августа раздаются звуки взрывов, силы противовоздушной обороны отражают ракетную атаку россиян на город.

Источник: "Суспільне" в Telegram, Воздушные силы ВСУ в Telegram, Силы обороны юга Украины в Telegram

Детали: Около 4 часов "Суспільне" сообщило о взрывах в Одессе.

В Силах обороны юга заявили, что работает ПВО. Жителей региона призвали не снимать работу ПВО и находиться в укрытиях.

Перед тем Воздушные силы предупредили, что Одесской области угрожает ракетная опасность.

Темы: ОдессаПВОвзрыв
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