В Одессе раздаются взрывы: работает ПВО

В Одессе ночью 25 августа раздаются звуки взрывов, силы противовоздушной обороны отражают ракетную атаку россиян на город.

Источник: "Суспільне" в Telegram, Воздушные силы ВСУ в Telegram, Силы обороны юга Украины в Telegram

Детали: Около 4 часов "Суспільне" сообщило о взрывах в Одессе.

В Силах обороны юга заявили, что работает ПВО. Жителей региона призвали не снимать работу ПВО и находиться в укрытиях.

Перед тем Воздушные силы предупредили, что Одесской области угрожает ракетная опасность.