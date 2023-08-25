В Одессе раздаются взрывы: работает ПВО
Пятница, 25 августа 2023, 04:08
В Одессе ночью 25 августа раздаются звуки взрывов, силы противовоздушной обороны отражают ракетную атаку россиян на город.
Источник: "Суспільне" в Telegram, Воздушные силы ВСУ в Telegram, Силы обороны юга Украины в Telegram
Детали: Около 4 часов "Суспільне" сообщило о взрывах в Одессе.
В Силах обороны юга заявили, что работает ПВО. Жителей региона призвали не снимать работу ПВО и находиться в укрытиях.
Перед тем Воздушные силы предупредили, что Одесской области угрожает ракетная опасность.