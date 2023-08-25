Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Загарбники продовжують викрадати українських дітей – ЦНС

"Українська правда"П'ятниця, 25 серпня 2023, 04:45
Загарбники продовжують викрадати українських дітей – ЦНС
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З САЙТУ SLIDSTVO.INFO

На тимчасово окупованих територіях України зафіксовані нові випадки викрадення дітей, яких вивезли на територію РФ.

Джерело: Центр національного спротиву

Деталі: Повідомляється, що окупаційні так звані адміністрації продовжують вивозити українських дітей на територію РФ.

Дослівно: "Зафіксовані чергові випадки вивезення дітей до санаторіїв та баз відпочинку на території РФ під приводом "відпочинку" та "оздоровлення". Зокрема, джерела повідомляють про перебування українських дітей на території Кабардино-Балкарської республіки та Новосибірської області".

Теми: окупаціядіти
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд переніс розгляд апеляції Коломойського

оновлено від 10:42У Запоріжжі пролунав потужний вибух: є потерпілі

ППО знищила 23 з 33 ворожих цілей – Повітряні сили

Атака ворожих БпЛА на Одещину: загинула людина, є руйнування

Українські військові просуваються вздовж російських укріплень на Запоріжжі - ISW

Шурма назвав Коломойського замовником розслідування Bihus.Info, там відповіли

Усі новини...
окупація
У Севастополі чутно вибухи: окупанти переконують, що то військові тренуються
Рада створила комісію, ціль якої допомогти російським народам стати вільними
У будь-якій точці Криму можемо уразити противника – Буданов
Останні новини
12:22
Кандидатура Умєрова на посаду міністра оборони з'явилася в останній момент
12:16
Блінкен у Києві оголосить про надання Україні $1 млрд допомоги — Reuters
11:54
У Києві затримали чоловіка, який упродовж шести років розбещував доньку – поліція
11:51
ПриватБанк почав видавати кредити бізнесу за програмою співробітництва з ЄБРР
11:48
З сайту Міноборони РФ видалили дані про Суровікіна
11:44
Суд ЄС відмовив наближеному до Путіна олігарху у скасуванні санкцій
11:39
Суд переніс розгляд апеляції Коломойського
11:32
оновлено від 10:42У Запоріжжі пролунав потужний вибух: є потерпілі
11:11
Кабмін офіційно подав Кириленка на посаду голови Антимонопольного комітету
11:09
мапаЗСУ намагаються розширити клин біля Роботиного, щоб іти далі – NYT
Усі новини...
Реклама: