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Загарбники продовжують викрадати українських дітей – ЦНС

"Українська правда"П'ятниця, 25 серпня 2023, 04:45
Загарбники продовжують викрадати українських дітей – ЦНС
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З САЙТУ SLIDSTVO.INFO

На тимчасово окупованих територіях України зафіксовані нові випадки викрадення дітей, яких вивезли на територію РФ.

Джерело: Центр національного спротиву

Деталі: Повідомляється, що окупаційні так звані адміністрації продовжують вивозити українських дітей на територію РФ.

Дослівно: "Зафіксовані чергові випадки вивезення дітей до санаторіїв та баз відпочинку на території РФ під приводом "відпочинку" та "оздоровлення". Зокрема, джерела повідомляють про перебування українських дітей на території Кабардино-Балкарської республіки та Новосибірської області".

Теми: окупаціядіти
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