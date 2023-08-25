Загарбники продовжують викрадати українських дітей – ЦНС

На тимчасово окупованих територіях України зафіксовані нові випадки викрадення дітей, яких вивезли на територію РФ.

Джерело: Центр національного спротиву

Деталі: Повідомляється, що окупаційні так звані адміністрації продовжують вивозити українських дітей на територію РФ.

Дослівно: "Зафіксовані чергові випадки вивезення дітей до санаторіїв та баз відпочинку на території РФ під приводом "відпочинку" та "оздоровлення". Зокрема, джерела повідомляють про перебування українських дітей на території Кабардино-Балкарської республіки та Новосибірської області".