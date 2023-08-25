Захватчики продолжают похищать украинских детей – ЦНС

На временно оккупированных территориях Украины зафиксированы новые случаи похищения детей, которых вывезли на территорию РФ.

Источник: Центр национального сопротивления

Детали: Сообщается, что оккупационные так называемые администрации продолжают вывозить украинских детей на территорию РФ.

Дословно: "Зафиксированы очередные случаи вывоза детей в санатории и базы отдыха на территории РФ под предлогом "отдыха" и "оздоровления". В частности, источники сообщают о пребывании украинских детей на территории Кабардино-Балкарской республики и Новосибирской области".