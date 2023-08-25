Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Захватчики продолжают похищать украинских детей – ЦНС

"Украинская правда"Пятница, 25 августа 2023, 04:45
Захватчики продолжают похищать украинских детей – ЦНС
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С САЙТА SLIDSTVO.INFO

На временно оккупированных территориях Украины зафиксированы новые случаи похищения детей, которых вывезли на территорию РФ.

Источник: Центр национального сопротивления

Детали: Сообщается, что оккупационные так называемые администрации продолжают вывозить украинских детей на территорию РФ.

Дословно: "Зафиксированы очередные случаи вывоза детей в санатории и базы отдыха на территории РФ под предлогом "отдыха" и "оздоровления". В частности, источники сообщают о пребывании украинских детей на территории Кабардино-Балкарской республики и Новосибирской области".

Темы: оккупациядети
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
оккупация
В Севастополе слышны взрывы: оккупанты убеждают, что это военные тренируются
Рада создала комиссию, цель которой помочь русским народам стать свободными
В любой точке Крыма можем поразить противника – Буданов
Последние новости
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
Все новости...
Реклама: