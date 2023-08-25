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ISW прогнозує зникнення "Вагнера" як квазінезалежної ПВК

"Українська правда"П'ятниця, 25 серпня 2023, 06:21
ISW прогнозує зникнення Вагнера як квазінезалежної ПВК
ФОТО: СПРОТИВ

"Вагнер", ймовірно, більше не існуватиме як квазінезалежна паралельна військова структура після майже достовірного вбивства президентом Росії Володимиром Путіним спонсора ПВК Євгена Пригожина, її засновника Дмитра Уткіна та керівника служби логістики та безпеки Валерія Чекалова, йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни.

Джерело: ISW

Дослівно: "Смерть центрального керівництва ПВК "Вагнера" підриває її здатність переломити наслідки кампанії Кремля і Міністерства оборони РФ, спрямованої на ослаблення, підпорядкування і знищення організації після збройного заколоту 24 червня".

Деталі: За повідомленнями, МО Росії створило приватні військові компанії, які вербують нинішніх і колишніх членів "Вагнера", щоб взяти на себе контроль над операціями "Вагнера" за кордоном.

Російські джерела стверджують, що Кремль відмовився платити білоруському уряду за розгортання "Вагнера" в Білорусі, а фінансові проблеми вже призвели до скорочення виплат, що змусило бійців "Вагнера" піти у відставку.

Супутникові знімки від 1 і 23 серпня показують, що "Вагнер" демонтував майже третину наметів у своєму таборі в Целі, Асиповичі, Білорусь, за попередній місяць. Український центр опору також повідомив 23 серпня, що невстановлена кількість бійців "Вагнера" в таборах у Білорусі почала підготовку до повернення в Росію.

"Це дозволяє припустити, що спроби послабити ПВК могли призвести до помітної втечі особового складу "Вагнера" з контингенту в Білорусі", – відзначає ISW.

Дослівно: "Центральне керівництво "Вагнера" довело ПВК до піку незалежності під час наступу на Бахмут і намагалося зберегти якусь подобу незалежності після 24 червня.

Ліквідація центрального керівництва, ймовірно, поклала край будь-яким засобам, що залишилися у "Вагнера" для того, щоб діяти незалежно від російського Міністерства оборони.

Залишається незрозумілим, має намір Кремль повністю розпустити "Вагнера", відновити його як набагато меншу організацію чи повністю підпорядкувати Міноборони. Відновлення "Вагнера" як квазінезалежної організації під керівництвом нового лояльного до Кремля командира можливе, але малоймовірне".

Теми: ВагнерРосія
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